GEO : Le nouveau SEO ? Peec AI lève 7 millions d’euros pour imposer l’optimisation dans les moteurs IA

Les usages évoluent, et avec eux les référentiels du marketing digital. Depuis plus de deux décennies, les marques rivalisent d’ingéniosité pour apparaître en bonne position sur Google. Désormais, elles doivent aussi compter avec une nouvelle couche de recherche conversationnelle incarnée par ChatGPT, Perplexity ou Claude. Cette bascule donne naissance à un nouveau champ stratégique, le Generative Engine Optimisation (GEO).

Le principe est de comprendre comment les modèles de langage présentent une marque, quels contenus ils sélectionnent et quelles sources d’information influencent leurs réponses. Le SEO travaillait les moteurs d’indexation, le GEO tente d’apprivoiser les moteurs génératifs. C’est sur cette promesse que s’est fondée Peec AI, jeune startup allemande créée en 2025 à Berlin.

Dans un contexte où un tier des consommateurs déclarent utiliser des assistants IA pour au moins la moitié de leurs recherches sur Internet, la nécessité d’une nouvelle approche marketing devient urgente. Les entreprises doivent s’adapter à un monde où les gens demandent à ChatGPT ou Perplexity quelle voiture acheter ou où partir en vacances, pendant que les recherches sur Google diminuent.

La solution proposée par l’équipe fondatrice repose sur une plateforme d’analytics dédiée à la recherche IA. Elle permet de mesurer la visibilité d’une marque dans les réponses générées, de comparer sa présence à celle de ses concurrents, de suivre les mentions et d’identifier les sources d’influence clés. Pour les équipes marketing, cela représente un tableau de bord inédit pour piloter leur stratégie dans ces nouveaux environnements de recherche.

Au-delà des tendances de fond, la traction de Peec AI impressionne. Lancée il y a seulement quatre mois, la société revendique déjà 650 000 euros de revenus récurrents annuels, avec une croissance hebdomadaire de 80 000 euros. Des chiffres qui ont convaincu les investisseurs d’accélérer.

Peec AI vient de boucler un financement total de 7 millions d’euros, réparti entre un tour pre-seed de 1,8 million d’euros en avril 2025 et un tour seed de 5,2 millions d’euros quelques semaines plus tard, mené par 20VC. Parmi les autres participants figurent ANTLER, FOREWORD VC, IDENTITY.VC, COMBINATION VC et S20.

L’entreprise a été fondée en 2025 à Berlin par MARIUS MEINERS, ancien professionnel d’e-sport devenu ingénieur logiciel, TOBIAS SIWONA, serial entrepreneur dans l’IA, et DANIEL DRABO, ex-juriste reconverti dans la LegalTech.