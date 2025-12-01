L’Europe peut-elle créer son champion de l’IA visuelle ? L’effet Black Forest Labs

L’annonce de la levée de 300 millions de dollars par Black Forest Labs est un signal très positif pour l’écosystème européen. Pour la première fois depuis Stable Diffusion, un acteur implanté en Europe revendique l’ambition de construire une infrastructure de generation d’image capable de rivaliser avec les modèles américains. Avec une valorisation de 3,25 milliards de dollars et des partenaires industriels tels qu’Adobe, Canva, Meta ou Microsoft, la startup germano-américaine projette un vent d’espoir sur l’ensemble de l’écosystème.

Depuis vingt ans, les succès technologiques européens se sont construits dans des niches, fintech, software B2B, clean tech, mais rarement sur les couches fondamentales des modèles d’IA. Dans la visual intelligence, le contraste est d’autant plus saisissant avec des acteurs comme Midjourney, OpenAI, Google et Runway, qui ont se sont imposés dans des modèles propriétaire. À rebours de cette dynamique, Black Forest Labs avance avec une solution conçue pour des usages industriels et créatifs, tout en restant partiellement open source. Cette combinaison surprend dans un secteur où les modèles fermés dominent l’innovation.

Alors que l’ensemble des financements européens dans l’IA visuelle et robotique-vision en 2025 dépassent à peine les 100 millions d’euros, Black Forest Labs en lève plus du double à elle seule. Les investisseurs internationaux l’ont compris le tour de table de série B est souscrit par des fonds américains (a16z, General Catalyst, Bain Capital Ventures), asiatiques (Temasek), allemands (Visionaries Club, LEA Partners) et des corporate VCs dont Salesforce Ventures, Adobe Ventures, Canva et Figma.

Black Forest Labs deviendra-t-elle un champion européen ou une entreprise “européenne par origine, américaine par trajectoire” ? L’histoire récente de l’IA, avec DeepMind, Hugging Face, Stability AI, montre que l’ancrage géographique ne garantit pas la souveraineté technologique. Le critère déterminant est la capacité à maîtriser les couches critiques de la chaîne de valeur, à sécuriser l’accès au compute et à imposer un standard qui attire entreprises, développeurs et plateformes.

Sur ce point, la startup dispose d’un atout , FLUX s’inscrit dans une logique d’infrastructure plutôt que d’outil de création isolé. Ainsi les modèles sont intégrés dans des pipelines créatifs, dans des plateformes d’IA, dans des systèmes d’entreprise et dans des environnements cloud spécialisés.

Black Forest Labs annonce ce matin une série B de 300 millions de dollars, menée conjointement par AMP et Salesforce Ventures, pour une valorisation post-money de 3,25 milliards de dollars. L’opération réunit un consortium international où figurent Andreessen Horowitz, NVIDIA, General Catalyst, Temasek, Bain Capital Ventures, Northzone, Creandum, Earlybird VC, BroadLight Capital et Visionaries Club, rejoints par plusieurs corporate VCs, dont Adobe Ventures, Canva, Figma Ventures et Deutsche Telekom. Avec cette levée, la startup porte son financement total à 450 millions de dollars en un peu plus d’un an, faisant de ce tour l’un des plus importants jamais réalisés en Europe dans l’IA visuelle et l’un des rares à aligner capital américain, européen et asiatique autour d’un même modèle technique.