ODDO BHF YOUNG ENTREPRENEURS AWARDS : Maryam N’Diaye, Steven Faber et Junior Bidounda, l’énergie d’entreprendre!

Le concours ODDO BHF Young Entrepreneurs Awards veut accompagner des startups innovantes, basées en France et en Suisse. Le groupe s’est associé à 19 incubateurs (incubateurs d’écoles d’ingénieurs, de commerce mais aussi incubateurs indépendants pour promouvoir l’entrepreneuriat.

120 candidatures ont été reçues pour cette première édition, qui permet, en plus d’un mentorat et d’un accompagnement managérial, et d’une prime pouvant aller jusqu’à 20 000 euros.

Lorsque nous les avons reçu pour enregistrer leur podcast, ils nous l’ont dit sans embages, leur prix, c’est le plus beau prix du palmarès 2022 des ODDO BHF YOUNG ENTREPRENEURS AWARDS, celui attribué par le public, ils nous le répètent avec une énergie folle, une énergie qui traduit l’envie d’entreprendre de Maryam N’Diaye, Steven Faber et Junior Bidounda, co-fondateurs de Broke and Abroad, une énergie qu’ils n’ont pas manqué de nous transmettre, pour notre plus grand plaisir.

Listen to « ODDO BHF YOUNG ENTREPRENEURS AWARDS : Qui est Broke & Abroad, une plateforme de bons plans voyage » on Spreaker.