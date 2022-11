Le concours ODDO BHF Young Entrepreneurs Awards veut accompagner des startups innovantes, basées en France et en Suisse. Le groupe s’est associé à 19 incubateurs (incubateurs d’écoles d’ingénieurs, de commerce mais aussi incubateurs indépendants pour promouvoir l’entrepreneuriat.

120 candidatures ont été reçues pour cette première édition, qui permet, en plus d’un mentorat et d’un accompagnement managérial, et d’une prime pouvant aller jusqu’à 20 000 euros.

Parmi les lauréats figurent Proteme, une startup qui élabore une solution d’enrobage alimentaire comestible pour les fruits et légumes. Pour en parler, nous avons reçu Paul Malfoy, CEO de Proteme.

Retrouvez l’interview complète de Paul Malfoy, CEO de Proteme :