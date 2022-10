Le concours ODDO BHF Young Entrepreneurs Awards veut accompagner des startups innovantes, basées en France et en Suisse. Le groupe s’est associé à 19 incubateurs (incubateurs d’écoles d’ingénieurs, de commerce mais aussi incubateurs indépendants pour promouvoir l’entrepreneuriat.

120 candidatures ont été reçues pour cette première édition, qui permet, en plus d’un mentorat et d’un accompagnement managérial, et d’une prime pouvant aller jusqu’à 20 000 euros.

Nous vous proposons de découvrir dans ce podcast les startups lauréates de l’édition 2022.

Prix spécial du jury: Rea, diminuer les risque de naissance prématurée en identifiant des biomarqueurs lors de prélevements

Prix de l’impact sociétal: Twicce, permettre aux personnes souffrant de paraplégie de marcher à nouveau grâce à un exosquelette

Prix de l’innovation: Proteme, conserver les fruits et légumes de maniere naturelle grâce à une solution d’enrobage alimentaire comestible

Prix de l’encouragement: Postexo, du soutien scolaire sur mesure

Prix du public: Broke and Abroad, rendre le monde du voyage accessible à ses membres, grâce à des bons plans personnalisés.

Retrouvez l’interview complète de Philippe Oddo, associé-gérant du groupe ODDO BHF:

