Le content marketing est sans aucun doute l’un des outils préférés de nombreux CMO et responsable marketing afin de développer une stratégie de positionnement de la marque sur un domaine donné, mais également pour générer des leads à destination des équipes commerciales.

Très orienté fiche produit dans un premier temps, puis SEO, le content marketing voit son essor avec l’avènement de nouveaux outils numériques, qui induisent de nouvelles pratiques pour lesquelles le retour d’expérience le meilleur moyen de parler de soi.

En l’espace de quelques années, de nombreuses sociétés s’en sont emparées, au point où de nombreux sujets s’épuisent tant ils sont traités par les uns et par les autres.

Dans ce contexte d’oppulence de contenus marketing,

Que faire quand tout est dit?

Comment prendre la parole sans ajouter de bruit à la cacophonie?

Comment exprimer sa singularité?

Comment développer une stratégie de content marketing qui ne sera pas noyée dans la masse?

Autant de questions que nous posons aujourd’hui à notre invité Alexis Chevallier, CMO de You Love Words dans ce nouveau podcast FUTURE OF CONTENT MARKETING. Retrouvez nous tous les 15 jours pour échanger sur les nouveaux outils et meilleures pratiques en matière de content marketing.

