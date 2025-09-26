OLX s’offre La Centrale pour 1,1 milliard d’euros et défie Leboncoin sur le marché français

OLX Group, filiale de Prosus NV, a annoncé l’acquisition du groupe La Centrale pour 1,1 milliard d’euros, auprès de Providence Equity Partners. L’opération, intégralement en numéraire, doit être finalisée d’ici la fin de l’année et constitue la troisième plus importante transaction de Prosus depuis l’arrivée de son directeur général Fabricio Bloisi.

Historiquement implanté en Europe centrale et orientale, OLX met un pied solide en Europe de l’Ouest grâce à La Centrale, acteur de référence des annonces automobiles en ligne. Pour Christian Gisy, CEO d’OLX, cette acquisition s’inscrit dans la stratégie du groupe de se concentrer sur trois verticales à forte valeur : automobile, immobilier et emploi.

En France, l’automobile en ligne est un marché disputé, où Leboncoin (Adevinta) occupe une position dominante, aux côtés de CarNext, Aramisauto ou encore des réseaux de concessionnaires digitalisés. L’arrivée d’OLX modifie l’équilibre concurrentiel en injectant une puissance technologique et financière inédite.

OLX a annoncé vouloir appliquer ses investissements massifs en intelligence artificielle à la plateforme de La Centrale. L’enjeu est de simplifier la mise en ligne d’annonces, renforcer la confiance dans les transactions et développer des outils prédictifs pour les distributeurs automobiles.

Ce positionnement traduit la volonté de Prosus de bâtir des “écosystèmes numériques” capables de rivaliser avec les grands modèles américains et asiatiques, en misant sur l’IA et l’effet d’échelle.

Toujours très dépendant de sa participation historique dans Tencent, Prosus a fait de l’Europe une priorité stratégique. L’acquisition de La Centrale intervient quelques jours avant la finalisation d’un autre accord majeur, l’entrée à 4,1 milliards d’euros dans JustEat Takeaway.com. Fabricio Bloisi vise à doubler la valeur du portefeuille hors Tencent d’ici 2028, en s’appuyant sur les verticaux à fort potentiel : food delivery, fintech, classifieds et automobile.