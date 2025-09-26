CARTECHIN THE LOOP

OLX s’offre La Centrale pour 1,1 milliard d’euros et défie Leboncoin sur le marché français

📩 Pour nous contacter: redaction@frenchweb.fr

26/09/2025
1 minute de lecture

OLX Group, filiale de Prosus NV, a annoncé l’acquisition du groupe La Centrale pour 1,1 milliard d’euros, auprès de Providence Equity Partners. L’opération, intégralement en numéraire, doit être finalisée d’ici la fin de l’année et constitue la troisième plus importante transaction de Prosus depuis l’arrivée de son directeur général Fabricio Bloisi.

Historiquement implanté en Europe centrale et orientale, OLX met un pied solide en Europe de l’Ouest grâce à La Centrale, acteur de référence des annonces automobiles en ligne. Pour Christian Gisy, CEO d’OLX, cette acquisition s’inscrit dans la stratégie du groupe de se concentrer sur trois verticales à forte valeur : automobile, immobilier et emploi.

En France, l’automobile en ligne est un marché disputé, où Leboncoin (Adevinta) occupe une position dominante, aux côtés de CarNext, Aramisauto ou encore des réseaux de concessionnaires digitalisés. L’arrivée d’OLX modifie l’équilibre concurrentiel en injectant une puissance technologique et financière inédite.

OLX a annoncé vouloir appliquer ses investissements massifs en intelligence artificielle à la plateforme de La Centrale. L’enjeu est de simplifier la mise en ligne d’annonces, renforcer la confiance dans les transactions et développer des outils prédictifs pour les distributeurs automobiles.

Ce positionnement traduit la volonté de Prosus de bâtir des “écosystèmes numériques” capables de rivaliser avec les grands modèles américains et asiatiques, en misant sur l’IA et l’effet d’échelle.

Toujours très dépendant de sa participation historique dans Tencent, Prosus a fait de l’Europe une priorité stratégique. L’acquisition de La Centrale intervient quelques jours avant la finalisation d’un autre accord majeur, l’entrée à 4,1 milliards d’euros dans JustEat Takeaway.com. Fabricio Bloisi vise à doubler la valeur du portefeuille hors Tencent d’ici 2028, en s’appuyant sur les verticaux à fort potentiel : food delivery, fintech, classifieds et automobile.

Suivez nous:
Les derniers articles par LA REDACTION DE FRENCHWEB.FR (tout voir)
26/09/2025
1 minute de lecture
Attirez les meilleurs profils de la tech : publiez vos offres sur le jobboard de FRENCHWEB.FR
© Copyright 2008 / 2025, DECODE MEDIA, The Innovation Media Company. All Rights Reserved
Bouton retour en haut de la page
OLX s’offre La Centrale pour 1,1 milliard d’euros et défie Leboncoin sur le marché français
Josh Payne CEO de NSCALE
NSCALE lève 1 milliard d’euros et veut incarner l’hyperscaler IA européen
Etienne Merineau, CEO Telegraph Ventures
L’amorçage en crise au Canada : pourquoi les fonds institutionnels misent sur de nouveaux gestionnaires
Avec Pulse, OpenAI se met en rupture avec Google et Meta
Trump signe un executive order pour forcer Pékin à céder TikTok US
OVHcloud prend une longueur d’avance dans la course au chiffrement quantique
Ivan Cossu, CEO de Deskbird
L’IA au service des bureaux vides : DESKBIRD lève 19 millions d’euros pour réinventer la gestion des espaces de travail