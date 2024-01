OPEN AI face à l’Adversarial Prompting

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

OpenAI a répondu à la plainte en justice du New York Times concernant l’utilisation présumée d’articles du journal pour entraîner ses modèles d’intelligence artificielle. Dans sa réponse, la startup a défendu l’utilisation de contenu en ligne pour l’entraînement de ses modèles, affirmant que cela constitue une utilisation équitable légalement protégée. La société a également accusé le New York Times de déformer la réalité, prétendant que les cas de « régurgitation » de contenu, où le système reproduit textuellement des extraits d’articles, sont rares et non représentatifs de la fonctionnalité générale du système.

OpenAI conteste l’argument du New York Times selon lequel la production de contenu identique par GPT-4 n’est pas une utilisation transformatrice du contenu protégé par le droit d’auteur. La société a expliqué que GPT-4 est conçu pour ne pas produire de contenu textuel identique et a suggéré que le New York Times aurait utilisé des techniques de prompts manipulatrices spécialement conçues pour contourner les garde-fous de GPT-4 et ce afin de produire les résultats contestés. Cette pratique, connue sous le nom de « Adversarial Prompting », est considérée par OpenAI comme une violation de ses conditions d’utilisation…