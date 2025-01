Clementine : du bootstrap à l’exit / Brutal coup de frein pour les vélos Angell / OpenAI dévoile Operator

Clementine : du bootstrap à l’exit, le parcours exemplaire d’une startup discrète de la Frenchtech

La startup française Clementine Compta, fondée il y a 12 ans et restée indépendante et rentable, a été rachetée par TeamSystem, acteur européen de la gestion comptable. Sans jamais lever de fonds, Clementine a conquis 10 000 clients en misant sur un modèle 100 % bootstrapé. Ce rachat s’inscrit dans la stratégie de TeamSystem pour renforcer sa présence en France, avec un chiffre d’affaires de 850 millions d’euros. William Boiché, cofondateur, quitte l’entreprise pour se lancer dans …

Brutal coup de frein pour les vélos Angell.

Angell, fondée par Marc Simoncini, se rapproche d’un probable dépôt de bilan, marquant la fin de l’aventure pour cette marque de vélos électriques connectés. Le rappel de 5 000 vélos de première génération pour défaut de fabrication a engendré une crise financière insurmontable, aggravée par le refus de son partenaire Seb de relancer la production. Avec des pertes estimées à 20 millions d’euros pour Marc Simoncini, cet échec témoigne de la compléxité à développer le « made in France » dans un marché dominé par la Chine.

OpenAI dévoile Operator, un agent autonome pour automatiser les tâches en ligne

OpenAI a lancé Operator, un agent intelligent capable de naviguer sur le web et d’exécuter des tâches comme remplir des formulaires ou commander des courses. Alimenté par le modèle Computer-Using Agent (CUA), il interagit avec les interfaces graphiques via un navigateur intégré. Disponible en avant-première pour les utilisateurs Pro aux États-Unis, Operator garantit sécurité et transparence, avec des mécanismes robustes pour protéger les données sensibles. OpenAI prévoit d’élargir son accès et d’intégrer ses fonctionnalités dans ChatGPT

ByteDance investit 20,6 milliards de dollars dans l’IA en 2025

Le géant chinois ByteDance, propriétaire de TikTok, prévoit d’investir plus de 150 milliards de yuans (20 milliards d’euros) en 2025, en grande partie dans des infrastructures liées à l’intelligence artificielle, selon des sources anonymes. Environ la moitié de ce budget sera consacrée à des projets à l’étranger, notamment des centres de données et des équipements réseau, bénéficiant à des entreprises comme Huawei, Cambricon et Nvidia.

Trump minimise les critiques de Musk sur Stargate

Donald Trump a rejeté les critiques d’Elon Musk sur l’accord Stargate, affirmant que Musk « déteste l’une des personnes impliquées dans l’accord » et que ses commentaires ne remettent pas en cause la viabilité du projet.

LinkedIn accusé d’avoir utilisé des messages privés pour entraîner l’IA

LinkedIn fait face à une plainte accusant la plateforme d’avoir partagé des messages privés de ses utilisateurs avec des tiers pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle sans leur consentement. Déposée au nom de millions d’utilisateurs de comptes premium, la plainte allègue qu’en août 2024, LinkedIn a discrètement introduit une option de confidentialité permettant le partage de données personnelles, suivie d’une mise à jour en septembre 2024 permettant aux utilisateurs de refuser ce partage, mais sans effet rétroactif.

Les plaignants, invoquant une violation de la vie privée et des lois californiennes et fédérales, réclament des dommages-intérêts, notamment 1 000 dollars par utilisateur concerné. LinkedIn a rejeté ces accusations, les qualifiant de « sans fondement »

Le Royaume-Uni lance une enquête sur les écosystèmes mobiles d’Apple et de Google

L’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) britannique a ouvert jeudi une enquête sur les écosystèmes mobiles d’Apple et de Google pour déterminer s’ils enfreignent les nouvelles règles de concurrence numérique du Royaume-Uni. L’enquête évaluera si les deux géants détiennent un « statut de marché stratégique » dans leurs systèmes d’exploitation, magasins d’applications et navigateurs mobiles, et leur impact sur les consommateurs et les entreprises.

+ EXPERIENCES

Les concepts de Paid, Earned et Owned Media sont régulièrement au cœur des discussions marketing. Souvent opposés les uns aux autres ou mal valorisés, ils peinent parfois à être appréhendés dans leur complémentarité. En ce début d’année, nous vous proposons de revoir le sujet dont l’équilibre en 2025 est remis en question

Dans notre série sur les différentes techniques de vente, nous faisons cette semaine un focus sur le GAP Selling.

+ LEVEES DE FONDS

+ NUMBERS

UNESCO : hausse des interdictions de smartphones dans les écoles

Selon le dernier rapport GEM de l’UNESCO, 40 % des systèmes éducatifs (79 pays) interdisent désormais les smartphones en classe, contre 30 % fin 2023. Le rapport souligne les distractions causées par ces appareils, le manque de protection des données (seulement 16 % des pays protègent légalement la vie privée) et les impacts négatifs sur les filles. En revanche, des interdictions en Belgique, Espagne et Royaume-Uni ont amélioré les résultats scolaires, surtout chez les élèves en difficulté.

Donald Trump signe un décret pour promouvoir les cryptomonnaies aux États-Unis

Jeudi, le président Donald Trump a signé un décret exécutif visant à renforcer l’innovation dans le secteur des cryptomonnaies et à investiguer le scénario de création d’un stock national d’actifs numériques. Le texte insiste sur la promotion des stablecoins adossés au dollar afin de soutenir la souveraineté économique américaine.

Cette initiative marque un revirement pour Trump, très critique des cryptomonnaies lors de son premier mandat. Sur le terrain électoral, il a attiré un soutien massif des acteurs du secteur, qui a contribué pour près de la moitié des dons d’entreprise lors de la campagne présidentielle de 2024.

Lors de la signature dans le Bureau ovale, il était accompagné de David Sacks, investisseur en capital-risque et nouvellement nommé responsable des cryptomonnaies et de l’intelligence artificielle. A noter que David Sacks fait partie de la « Paypal Mafia » après en avoir été le COO de Paypal où il a travaillé avec Elon Musk dont il est proche.

A inscrire dans votre agenda:

Les 6 et 7 février 2025, l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) organise une conférence internationale intitulée « AI, Science, and Society » sur le campus de l’École polytechnique à Palaiseau. Cet événement réunira des chercheurs, dirigeants d’entreprise, décideurs politiques et experts pour discuter de l’impact de l’intelligence artificielle sur la science et la société. Parmi les intervenants figurent des personnalités de renom telles que Michael Jordan (UC Berkeley/Inria), Yann Le Cun (Courant Institute/Meta FAIR) et Bernhard Schölkopf (Max Planck Institute). La conférence servira de prélude au Sommet pour l’action sur l’IA, prévu les 10 et 11 février 2025 à Paris.

L'école Polytechnique recherche un(e) Directeur Entrepreneuriat & Innovation (F/H)

L’école Polytechnique recherche un(e) Directeur Entrepreneuriat & Innovation (F/H) pour piloter sa stratégie d’innovation et d’accompagnement entrepreneurial. Sous la responsabilité du Directeur de l’enseignement et de la recherche, et en lien avec la présidence, ce poste stratégique supervisera les pôles incubateur, prototypage et technologies, ainsi que support et communication (20 collaborateurs).

Profil attendu : formation scientifique ou ingénieur, expérience significative en innovation et entrepreneuriat, maîtrise de l’anglais, et compétences avérées en gestion d’équipe, partenariats stratégiques et financement. Un rôle clé au cœur d’un environnement international et tourné vers l’avenir.

