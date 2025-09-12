OpenAI / Microsoft, un cessez le feu financier avant Wall Street?

OpenAI et Microsoft ont annoncé la signature d’un memorandum of understanding non contraignant, destiné à encadrer la « prochaine phase » de leur partenariat. Ce texte marque une pause après près d’un an de négociations tendues entre les deux groupes, sans toutefois trancher sur les points de friction majeurs.

Alors que les discussions portent depuis des mois sur l’exclusivité du cloud Azure pour héberger les modèles, le partage des revenus générés par les applications de ChatGPT, et l’accès de Microsoft à la propriété intellectuelle d’OpenAI, le protocole annoncé ne règle aucun de ces aspects, mais permet aux deux parties de continuer à travailler ensemble vers un accord définitif d’ici la fin de l’année.

Cette trêve intervient alors qu’OpenAI est engagée dans une conversion en Public Benefit Corporation (PBC). Cette structure hybride doit lui permettre de lever des capitaux massifs tout en affichant une mission d’intérêt public. L’association à but non lucratif qui a fondé OpenAI conserverait le contrôle stratégique et détiendrait directement une participation valorisée à plus de 100 milliards de dollars, soit entre 20 % et 30 % du capital.

Microsoft, qui a investi près de 13 milliards depuis 2019, est attendu à environ 30 % du capital, soit près de 170 milliards, sur la base d’une valorisation d’OpenAI estimée à 500 milliards de dollars établie lors d’une vente secondaire d’actions aux employés cet été. Le reste sera partagé entre les autres investisseurs à l’instar de SoftBank, ainsi que les salariés et cofondateurs dont Sam Altman.

Mais au-delà des enjeux de gouvernance, c’est la dimension industrielle qui explique la pression à recapitaliser. OpenAI vient de sceller un contrat de 300 milliards de dollars sur cinq ans avec Oracle, pour construire une infrastructure de data centers et sécuriser l’approvisionnement énergétique indispensable à ses modèles. Ce projet, qui doit débuter en 2027, dépasse de très loin les capacités de financement traditionnelles d’une startup, et est l’une des raisons pour laquelle l’IPO d’OpenAI parait désormais incontournable.

Pour maintenir son avance dans la course à l’AGI, OpenAI doit consolider ses partenariats financiers et la sécurisation d’infrastructures énergétiques et cloud à l’échelle industrielle. Les accords noués avec Microsoft et Oracle installent l’entreprise dans une logique de marché, avec en ligne de mire une IPO qui pourrait redéfinir l’équilibre de la tech mondiale. Reste à savoir comment Elon Musk réagira à ces mouvements.