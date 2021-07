Orange entre au capital de Médiamétrie pour peser sur les choix du groupe

L’opérateur Orange a acquis une participation de 2,44% dans Médiamétrie et entre par la même occasion au conseil d’administration du spécialiste de la mesure d’audience des médias en France, a-t-on appris jeudi dans un communiqué. « Orange participera ainsi aux discussions sur les orientations stratégiques de Médiamétrie en vue de développer la mesure d’audience de demain », a déclaré le PDG de Médiamétrie Yannick Carriou, cité dans le communiqué. « Cette prise de participation se fait par la cession d’une partie des actions de l’Union Des Marques qui reste actionnaire à hauteur de 9,33% », a précisé l’entreprise.

Publicité ciblée à la télévision

Médiamétrie publie des mesures d’audiences d’internet, de la télévision et de la radio, qui sont scrutées au quotidien par l’ensemble du monde médiatique et publicitaire. Son capital est détenu à 65% par les médias (France Télévision, TF1, M6, Canal+, Europe 1, NextRadioTV) et à 35% par les annonceurs et les agences de communication (Publicis, Havas, Dentsu, etc.). « Orange s’inscrit comme partenaire stratégique de l’écosystème publicitaire TV et digital, dans le prolongement de son engagement dans la TV adressée », a commenté le directeur exécutif adjoint de l’opérateur Michel Jumeau, qui siégera au conseil d’administration de Médiamétrie.

L’opérateur souhaite apporter son savoir-faire dans le traitement de données, essentielles au développement de la publicité ciblée à la télévision (également appelée télévision segmentée), mise en place progressivement depuis le début de l’année. La mesure d’audience lors de ces « décrochages » géographiques ou selon les profils socioéconomiques des téléspectateurs est un des chantiers en cours de Médiamétrie.