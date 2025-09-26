Trump signe un executive order pour forcer Pékin à céder TikTok US

Face aux cameras, Donald Trump a signé un executive order validant un montage présenté comme le « sauvetage » de TikTok aux États-Unis. L’accord annoncé prévoit la création d’une coentreprise qui prendrait le contrôle des activités américaines de l’application, avec une valorisation estimée à 14 milliards de dollars selon le vice-président JD Vance.

President Trump Signs Executive Orders, Sep. 25, 2025 https://t.co/NbtKSvnJnT — The White House (@WhiteHouse) September 25, 2025

Le montage, qui doit encore recevoir l’aval de Pékin, limiterait la participation de ByteDance à moins de 20 % du capital. Les investisseurs principaux seraient Oracle, Silver Lake et le fonds MGX basé à Abou Dhabi et détiendraient environ 45 %, tandis que les autres actionnaires existants et de nouveaux entrants, comme General Atlantic, Susquehanna et Sequoia, se partageraient 35 %. Oracle aurait également la responsabilité de la sécurité des opérations et continuerait à fournir des services cloud à TikTok US.

Donald Trump a présenté l’opération comme un transfert de souveraineté numérique, affirmant que TikTok serait « détenu et exploité par des Américains, très sophistiqués ». Le président a cité la participation de Larry Ellison, Michael Dell et Rupert Murdoch comme futurs actionnaires potentiels, sans confirmation de leur part. Aucune présence de dirigeants de ByteDance n’a été observée lors de la cérémonie, et la société n’a pas reconnu officiellement la transaction.

Si le texte signé par Trump a une portée tactique et empêche le Department of Justice d’appliquer avant le 16 décembre une loi de sécurité nationale qui contraindrait Apple, Google et les fournisseurs d’accès à cesser leurs services à TikTok en l’absence de cession, l’annonce apparaît comme un moyen de pression politique, dans le style « art du deal » signature de Donald Trump.

Reste à voir comment Pékin réagira à cette mise en scène, et appréhender une offre qui dépasse la seule question de TikTok.

Pourquoi Pékin pourrait refuser

La principale raison tient à la souveraineté technologique. TikTok est l’un des rares produits numériques chinois à avoir percé à l’échelle mondiale et autoriser une cession partielle sous pression américaine créerait un précédent humiliant et dangereux pour Pékin. La part américaine ne représente d’ailleurs qu’environ 6 % de l’activité internationale de TikTok, ce qui relativise l’intérêt économique pour ByteDance et renforce la dimension politique du dossier.

La Chine veille aussi à protéger ses actifs stratégiques et aucun transfert de propriété intellectuelle sur l’algorithme de recommandation, classé technologie sensible, n’est envisageable. Céder ce point serait perçu comme une brèche dans le contrôle exercé par le Parti communiste sur ses champions numériques.

Enfin, il existe un signal politique fort et céder aux pressions de Washington renforcerait l’idée que Pékin plie face à des menaces de sanctions. Dans le contexte de rivalité sino-américaine, le pouvoir chinois préfère afficher une posture de fermeté, quitte à perdre une partie du marché américain.

Quelles concessions possibles pour Trump

Pour obtenir l’aval de la Chine, l’administration Trump devrait élargir le champ de négociation au-delà du seul dossier TikTok. Cela pourrait passer par des accords bilatéraux plus larges, incluant par exemple un allègement ciblé de certains droits de douane ou un accès élargi au marché américain pour d’autres produits chinois. De telles concessions permettraient à Pékin de sauver la face et de présenter l’accord non comme une capitulation, mais comme le fruit d’un compromis équilibré dans un cadre commercial plus vaste.