OVHcloud prépare son éventuelle introduction en Bourse

Le groupe français d’hébergement web et fournisseur d’infrastructure informatique OVHcloud a pris la décision de « se préparer » à une introduction en Bourse, sans fixer toutefois de calendrier précis, a-t-il indiqué lundi à l’AFP. Le fondateur Octave Klaba et le conseil d’administration d’OVHcloud « ont pris la décision de se préparer à une éventuelle introduction en Bourse », a indiqué un représentant de l’entreprise à l’AFP.

«Accélérer ses investissements »

« Cette opération, si elle devait se concrétiser, permettrait au groupe d’accélérer ses investissements et d’accroître sa visibilité et son attractivité, afin de proposer un cloud ouvert, réversible et transparent », a-t-il ajouté. « Quelque soit » la décision prise in fine, un lancement en Bourse ou non, « Octave Klaba et sa famille resteront majoritaires » au capital de l’entreprise, a-t-il précisé. OVHCloud avait déjà annoncé sa volonté de poursuivre son développement en levant des fonds, sans indiquer la méthode retenue. Malgré les rumeurs sur un projet d’introduction en Bourse, le groupe avait toujours indiqué que les choix n’étaient pas encore faits sur cette méthode.

Mais lundi matin, Octave Klaba a annoncé finalement dans un tweet qu’il avait « pris sa décision » sur une éventuelle introduction en Bourse, sans indiquer laquelle. OVHCloud a été créé en 1999 sous le nom d‘OVH par Octave Klaba, jeune Français d’origine polonaise arrivé dans l’Hexagone à l’adolescence. L’entreprise a commencé par faire de l’hébergement de sites internet, avant de se lancer dans les services « cloud » pendant la décennie 2010. Avec quelques rares autres acteurs, elle porte les espoirs du cloud européen face aux géants américains et chinois de ce secteur devenu stratégique pour l’économie numérique.