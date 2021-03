Mobilité urbaine : Comment Velco souhaite s’attaquer au marché européen 

Les ventes de vélo ont explosé en 2020 pour atteindre 3,3 millions contre 2,6 millions en 2019, soit 700 000 supplémentaires, entrainant des pénuries sur le marché du neuf mais également sur celui de l’occasion. Accéléré par la crise sanitaire, le marché du vélo connait un profond essor. Une croissance qui profite aux différents acteurs qui le composent à l’instar de la jeune pousse Velco qui propose des solutions connectées à destination de la mobilité urbaine telles que leur produit phare Wink Bar, un guidon connecté permettant de profiter d’un GPS depuis son guidon.

Pivoter du BtoC au BtoB

« Nous avons eu une demande beaucoup plus forte que prévu sur fin 2020 et début 2021. Nous avons dépassé nos objectifs de 25%. Cependant, nous devons faire face aux pénuries de composants électroniques dont nous avons besoin. Il y a des délais d’approvisionnement et de commandes qui sont très longs. Il faut avoir beaucoup de visibilité sur les commandes à venir », explique Pierre Regnier, CEO et cofondateur de Velco. Une visibilité aujourd’hui possible pour l’entreprise qui se positionne sur le marché BtoB en travaillant avec des grands comptes tels que le loueur parisien Véligo ou le réseau de distribution Intersport. Fin 2019, l’entreprise a réalisé un profond pivot passant du marché BtoC à BtoB. « Le BtoC demandait des investissements colossaux en termes de marketing et de communication. Nous avons dû réorganiser la société, surtout au niveau de l’équipe commerciale. »

Priorité donnée aux Pays-Bas et à l’Allemagne

L’entreprise nantaise, fondée en 2016, composée de 30 personnes vient d’ouvrir un bureau aux Pays-Bas et est en train d’ouvrir une filiale en Allemagne. « L’Allemagne est le plus gros marché européen de la mobilité urbaine. Les innovations y sont réalisées pour ensuite se répandre en Europe. Jusqu’en 2024, Velco va poursuivre un développement européen assez agressif », revendique Pierre Regnier. Une levée de fonds serait en cours de préparation pour financer cette stratégie de développement.

