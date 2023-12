Parcoursup : ouverture du site d’information, avant les inscriptions mi-janvier

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Avant un démarrage des inscriptions le 17 janvier, le site d’information de la plateforme d’admission post-bac Parcoursup ouvre mercredi aux candidats, tentant de répondre au stress occasionné par cette étape de fin de scolarité.

Nouveauté de cette édition 2024, Parcoursup donne la possibilité aux lycéens qui le souhaitent de créer leur profil dès la classe de seconde pour mieux s’orienter.

Connaissez vous Connaissez vous la DATAROOM de FRENCHWEB.FR notre base de données de startups et sociétés innovantes françaises: informations clés, fonds levées, chiffres d'affaires, organigramme, axes de développement. Accédez aux informations que nous avons collecté concernant plus de 1000 sociétés

Ces lycéens auront accès à une fonctionnalité de « comparateur », qui leur permettra de « s’informer sur le contenu, le statut des formations, le taux de pression, les frais de scolarité », et pourront « enregistrer leurs favoris » pour les garder en mémoire, a récemment détaillé la ministre de l’Enseignement supérieur Sylvie Retailleau.

Le but? Etre « en mesure d’examiner les critères de sélection qui les aideront aussi à choisir leur spécialité » au lycée (les trois matières « majeures » choisies par les élèves en première, puis réduites à deux en terminale) et construire leur projet d’orientation plus en amont.

Le site d’information de la plateforme Parcoursup ouvre mercredi aux lycéens et étudiants en réorientation qui souhaitent s’inscrire en première année dans le supérieur en 2024, avant un démarrage des inscriptions le 17 janvier.

Dès mercredi, les candidats pourront consulter le moteur de recherche des 23.000 formations disponibles en 2024. Ils auront ensuite du 17 janvier au 14 mars inclus pour faire leur choix parmi toutes ces formations.

Pour mieux « éclairer » les jeunes et « réduire le stress », le ministère de l’Enseignement supérieur indique par ailleurs que de nouveaux « chiffres clé sur chaque formation » seront apportés (pour répondre à des questions comme « cette formation est-elle peu ou très demandée ? » ou « Quel était le profil des candidats qui ont été classés par la formation l’an dernier? »).

Une partie « conseils » sera aussi « mise en avant » sur « les parcours recommandés au lycée pour aller dans telle ou telle formation », ainsi que « des conseils donnés par les formations elles-mêmes sur la manière de candidater ».

Autre ajustement, les données proposées seront « enrichies », pour les BTS ou les licences professionnelles, avec des informations sur l’insertion professionnelle. Le site Parcoursup proposera aussi directement de « pouvoir consulter les journées portes ouvertes proposées par les établissements du supérieur », ajoute le ministère.