Alors cette semaine, Silicon Carne vous propose un match exceptionnel entre SF et NYC. Laquelle de ces deux villes remportera le titre de capitale mondiale de la Tech ? NYC dit que la Silicon Valley est finie et la Silicon Valley que NYC n’a pas ce qu’il faut pour faire émerger de vrais leaders. On refait le match dans Silicon Carne. Silicon Carne réunit les deux camps pour une confrontation exceptionnelle en 6 rounds, où on évoquera l’environnement business, l’environnement tech, le cadre de vie, le pool de talents disponibles sur place, le coût de la vie et les transports.

Carlos Diaz reçoit cette semaine Romain Serman – BPI, Paul Strachman – ISAI NYC, Ilan Abehassera – Willo.

Listen to « Alors SF ou NYC ? Quel est le meilleur endroit pour s’installer aux US ? – Episode 1 » on Spreaker.

