Paris-Saclay Spring, le rendez-vous de l’innovation !

Date Lieu Type Prix Site Facebook Le 14 mai Télécom Paris Salon Gratuit Voir le site Rejoindre l’event

Concentrant à lui seul 15% de la recherche publique et de la R&D privée française, le territoire de Paris Saclay est le terrain rêvé où innover et investir dans l’innovation. Au programme : Pitch contest, keynotes, rendez-vous d’affaires, ateliers thématiques, circuits et villages de l’innovation… le tout en lien avec les cinq grandes thématiques qui font la force du territoire de Paris–Saclay : santé, mobilité, énergie-climat environnement, smart manufacturing et sécurité.