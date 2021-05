Participez gratuitement à l’édition 2021 du FW500, le classement des entreprises de la Tech

Plus qu’un classement, le FW500 dresse une photographie du dynamisme et de la diversité des entreprises de la Tech française.

Après une année pendant laquelle beaucoup d’entre vous ont été challengées, nous avons décidé d’offrir à toutes les entreprises les frais de participation qui financent le travail de l’équipe en charge du FW500. Cette édition sera donc financée en partie grâce à la contribution de nos partenaires sponsors et les entreprises ayant choisi une option de communication (Participation au Good Morning FrenchWeb, reportage video, etc.)

Pour le FW500 2021 nous avons adapté notre grille d’analyse à de nouveaux indicateurs afin de refléter le mieux possible à la réalité d’entreprises aux activités très différentes et qu’il est souvent difficile de mettre en comparaison. L’édition 2021 sera proclamée en novembre lors de notre soirée traditionnelle. Attention! La période de participation se cloture cette année au 30 juin minuit afin que le traitement et la gestion de cette opération spéciale soit effectués cet été.

Nous remercions par avance toutes les entreprises participantes!

Richard Menneveux Fondateur de DECODE MEDIA / FRENCHWEB

Editeurs de logiciels, Télécoms, Santé, AgTech, eCommerce, EdTech, FinTech ou encore RH, aucun secteur n’est absent de l’édition 2020 du FW500. La vitalité de la French Tech bat son plein et s’appuie sur un vivier d’entreprises dont la croissance et la contribution à l’économie française sont de plus en plus significatives avec plus de 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires et plus de 30 000 recrutements en 2019.

Plus qu’un classement, le FW500 dresse surtout une photographie de cette dynamique dont les prochaines années seront plus contrastées, mais tout aussi incroyables.

L’édition précédente a mis en valeur une French Tech à plusieurs visages: celle des entreprises hyper-financées par les fonds d’investissement, mais surtout celle des entreprises attachées à assurer leur développement tout en étant rentables. De nombreuses sociétés de l’édition 2020 s’illustrent par des résultats financiers significatifs, dont rêvent les quelques licornes tricolores.

Quels seront les résultats 2021? qui se hissera aux cotés de Webedia, Teads, ou Leboncoin, Rendez vous en novembre pour la proclamation du palmarès lors de notre soirée spéciale.