FW500 2022: quelles sont les 500 entreprises clés de l’écosystème tech français

1 Orange 1988 Telecom

2 Free 1991 Telecom

3 Bouygues telecom 1994 Telecom

4 SFR 1987 Telecom

5 Dassault Systemes 1981 Editeur de logiciels

6 Ubisoft 1986 Gaming

7 Veepee 2001 eCommerce & Retail

8 Infopro Digital 2001 Newstech

9 Webedia 2007 Newstech

10 OVH Groupe 1999 IT - Infrastructure

11 Cdiscount 1998 eCommerce & Retail

12 Doctolib 2013 Health tech

13 Criteo 2007 Marketing service

14 Robocath 2009 Healthcare

15 Groupe Gorgé 1988 Industrie

16 Believe Digital 2005 Digital Marketing

17 Natixis Payments 2008 Fintech

18 Showroomprive.com 2006 eCommerce & Retail

19 Freelance.com 1991 HRtech

20 Sopra Steria 1968 Editeur de logiciels

21 Aramis Auto 2001 eCommerce & Retail

22 Murex 1986 Fintech

23 Mantu 2007 ESN

24 Neurones 1985 ESN

25 IAD 2008 Proptech

26 CEGID 1996 Editeur de logiciels

27 Claranet 1998 IT - Infrastructure

28 Reworld Media 2012 Newstech

29 Digital Virgo 2008 Fintech

30 Teads 2005 Marketing service

31 Amaris 2007 ESN

32 Lectra 1973 Industrie

33 Claranova 1984 Marketing service

34 Gameloft 1999 Gaming

35 Quadient 1924 Marketing service

36 Septeo 2013 Marketing service

37 Contentsquare 2012 Marketing service

38 Papernest 2015 Legaltech

39 HR-PATH 2001 HRtech

40 Groupe Jouve 1903 Marketing service

41 Mirakl 2012 eCommerce & Retail

42 Blablacar 2006 Marketplace

43 Payfit 2015 Hrtech

44 ManoMano 2013 eCommerce & Retail

45 Deezer 2007 Divertissement

46 Nexway 2002 Marketing service

47 Novelis 2017 ESN

48 Jellyfish 2011 Marketing service

49 Meilleurs taux 199 Fintech

50 ekWateur 2015 Energie

51 Adwanted Group 2012 Marketing service

52 Helpline 1991 ESN

53 Skill & You 2017 Hrtech

54 Ogury 2014 Marketing service

55 VeraCash 2015 Fintech

56 Dekuple 1972 Marketing service

57 Younited Crédit 2009 Fintech

58 AFD.TECH 1998 ESN

59 DOCAPOSTE ARKHINEO 2001 Editeur de logiciels

60 Smart AdServer 2005 Marketing service

61 BackMarket 2014 eCommerce & Retail

62 Send in blue 2012 Marketing service

63 Swile 2017 Hrtech

64 Withings 2008 Health tech

65 Campings.com 2008 Marketplace

66 Scaleway 2000 IT - Infrastructure

67 DL Software 2003 Editeur de logiciels

68 Monext 2008 Fintech

69 Aucoffre 2009 Fintech

70 Ivalua 2000 Marketing service

71 Blue Soft Group 2008 ESN

72 Reezocar 2014 Marketplace

73 Selectra 2007 Marketing service

74 Fabernovel 2005 Marketing service

75 OpenclassRoom 2013 Edtech

76 Numberly (1000mercis group) 2000 Marketing service

77 Meero 2016 Marketing service

78 Vestiaire collective 2009 eCommerce & Retail

79 Labelium 2001 Marketing service

80 Qonto 2016 Fintech

81 Alan 2016 Fintech

82 Wynd 2013 eCommerce & Retail

83 Lyra network 2001 Editeur de logiciels

84 Wifirst 2002 Telecom

85 AssurOne 2004 Fintech

86 2CRSi 2005 Hardware

87 Voodoo 2013 Gaming

88 Ankorstore 2019 eCommerce & Retail

89 Ledger 2014 Fintech

90 Shift Technology 2013 Fintech

91 Sewan 2007 Opérateur Telecom

92 Esker 1985 Editeur de logiciels

93 Aircall 2014 IT - Infrastructure

94 I-TRACING 2005 ESN

95 Groupe Theodo 2009 ESN

96 Ifeelgoods 2011 Marketing service

97 Meilleurs Agents 2008 Proptech

98 HelloWork 2000 HRtech

99 360 Learning 2013 HRtech

100 Klaxoon 2015 HRtech

101 Skeepers 2012 Marketing service

102 Vade Secure Group 2013 Cybersecurité

103 Weborama 1998 Marketing service

104 Adikteev 2012 Marketing service

105 Autobiz 2001 ESN

106 Exaprint 1998 eCommerce & Retail

107 Cityscoot 2014 Mobilité

108 Malt 2013 HR tech

109 Exotec 2015 eCommerce & Retail

110 HiPay 2013 Fintech

111 Àkeneo 2013 eCommerce & Retail

112 LumApps 2012 Editeur de logiciels

113 Devialet 2007 Hardware

114 iAdvize 2010 Marketing service

115 Lydia 2013 Fintech

116 Mangopay 2013 Fintech

117 Mister Fly 2015 Traveltech

118 Ornikar 2013 eCommerce & Retail

119 Perfectstay.com 2016 Traveltech

120 Frichti 2015 HRtech

121 Lunettes pour tous 2014 eCommerce & Retail

122 Welcome to the jungle 2015 HR tech

123 Molotov 2016 Divertissement

124 Sigfox 2009 IT - Infrastructure

125 Oodrive 2000 Legaltech

126 Gandi SAS 1999 IT - Infrastructure

127 Easyvista 1988 Editeur de logiciels

128 Nextedia 2000 ESN

129 Papernest 2015 Legaltech

130 Eudonet 2000 Editeur de logiciels

131 Heetch 2013 Marketplace

132 Alltricks 2008 eCommerce & Retail

133 Plan radar 2013 Editeur de logiciels

134 Pennylane 2020 Fintech

135 Tessi 1981 ESN

136 Agriconomie 2014 Agtech

137 Dejbox 2015 E-commerçant

138 happn 2011 Divertissement

139 Sogelink Group 2000 Editeur de logiciels

140 Certideal VC Technology 2015 eCommerce & Retail

141 OpenIP 2005 Opérateur Telecom

142 D-EDGE Hospitality Solutions 2000 Traveltech

143 iGraal 2006 Marketing service

144 Digital Insure 2013 Fintech

145 Deveryware 2003 Cybersecurité

146 Platform.sh 2010 Marketing service

147 Adot 2014 Marketing service

148 Datasolution 2003 ESN

149 Imaweb France 2000 Industrie

150 Converteo 2007 Marketing service

151 The Blockchain Group 2018 Fintech

152 Evolucare technologies 2010 Health tech

153 Pixid 2004 Hrtech

154 Sidetrade 2000 Marketing service

155 Synetis 2010 ESN

156 happytal 2013 Health tech

157 Divalto 1986 Editeur de logiciels

158 Famoco 2010 Marketing service

159 Nibelis 2001 HRtech

160 LeHibou 2015 ESN

161 Club Freelance - Mindquest 2015 Marketing service

162 iBanFirst 2013 Fintech

163 Nuxeo 2000 Marketing service

164 Singulart 2017 eCommerce & Retail

165 Treezor 2016 Fintech

166 Hoppen 2011 Health tech

167 JobTeaser 2008 Hrtech

168 Arpege 1989 Marketing service

169 AB Tasty 2009 Marketing service

170 Bruce 2016 Fournisseur de services (B2B)

171 Prestashop 2007 eCommerce & Retail

172 RCA 2001 Editeur de logiciels

173 Sarbacane 2001 Marketing service

174 Uptoo 2005 Hrtech

175 KICKSTART MANAGEMENT 2003 IT - Infrastructure

176 ALMA 2018 Fintech

177 Cafeyn Group 2006 Newstech

178 GoJob 2015 HRtech

179 3DS OUTSCALE 2010 Marketing service

180 Cybelangel 2013 Cybersecurité

181 Lengow 2009 eCommerce & Retail

182 Lyf 2014 insurtech

183 Matera 2017 Editeur de logiciels

184 Qare 2016 Healthcare

185 Luko 2018 Fintech

186 Expensya 2014 Fintech

187 Shadow 2015 Gaming

188 CTG 1991 ESN

189 Madbox 2014 Gaming

190 SlimPay 2010 Fintech

191 Qwant 2013 Editeur de logiciels

192 Nameshield 1994 Cybersecurité

193 October 2014 Fintech

194 Saagie 2013 Marketing service

195 Trusk France 2016 eCommerce & Retail

196 Universign 2001 Legaltech

197 Didomi 2017 Marketing service

198 Doctrine 2016 Legaltech

199 Skello 2016 Editeur de logiciels

200 Medadom 2016 Health tech

201 Brigad 2016 Marketplace

202 Ubitransport 2012 Editeur de logiciels

203 DriiveMe 2012 Autre

204 Witbe 2000 IT - Infrastructure

205 Scality 2009 IT - Infrastructure

206 AT Internet 1996 Marketing service

207 CyberCité 1999 Marketing service

208 Opteamis 2005 Marketing service

209 Plug In Digital 2012 Editeur de jeux video

210 smsmode 2004 Marketing service

211 APSIA 2009 ESN

212 Agorapulse 2011 Marketing service

213 Invoke 2001 Fintech

214 +Simple 2015 Fintech

215 Everwin 1995 Editeur de logiciels

216 La Boîte Immo 2008 Proptech

217 Invoxia 2010 Iot

218 Shine 2017 Fintech

219 Pretto 2017 Fintech

220 Perfectstay.com 2016 Traveltech

221 Alchimie 2016 Marketing service

222 legalstart 2014 Legaltech

223 Lifen 2015 Health tech

224 Ubi Transports 2012 IT - Infrastructure

225 Plus que PRO 2014 ESN

226 Okwind 2009 Energie

227 JVWEB 2004 Marketing service

228 MOBSUCCESS 2015 Marketing service

229 ATOL Conseils et Développements 2000 ESN

230 MaGarantie5ans 2016 eCommerce & Retail

231 Actility 2010 Telecom

232 Wedia 2000 Marketing service

233 Evaneos 2009 Traveltech

234 Mister-temp 2016 HRtech

235 Owkin 2016 Healthtech

236 We Maintain 2017 Proptech

237 Yousign 2013 Legaltech

238 Lemonway 2012 Fintech

239 Centreon 2005 Editeur de logiciels

240 Sorare 2018 Gaming

241 Zenchef 2011 Marketing service

242 Ascor communication 2007 HRtech

243 Bam.tech 2014 ESN

244 Groupe Bizness 2007 Marketing service

245 Click & Boat 2014 Marketplace

246 Dontnod 2008 Gaming

247 Livestorm 2016 Marketing service

248 Onefirst Group 2006 ESN

249 Ringover 2005 IT - Infrastructure

250 Ad's up Consulting 2012 Marketing service

251 Braincube 2007 IT - Infrastructure

252 Codra 1986 ESN

253 IP Label 2001 IT - Infrastructure

254 lucky cart 2010 eCommerce & Retail

255 Neocom software 1986 Telecom

256 Orchestra 2000 Traveltech

257 Wisper 2006 IT - Infrastructure

258 Partoo 2014 Editeur de logiciels

259 Groupe Mister Menuiserie 2010 eCommerce & Retail

260 MesDépanneurs.fr 2013 Marketplace

261 Visable S.A 1986 Marketing service

262 Neptune Media 2004 Marketing service

263 Manageo 1999 Fintech

264 Deepki 2014 Proptech

265 Bizon 2017 Marketing service

266 Linkvalue 2014 Marketing service

267 Mooncard 2016 Fintech

268 Qobuz 2007 Editeur de logiciels

269 Monnier freres 2010 eCommerce & Retail

270 AGENCE DN'D 2004 Marketing service

271 Cardiologs 2014 Healttech

272 SoCloz 2012 Marketing service

273 batch 2014 Digital Marketing

274 Finalcad 2011 Proptech

275 Recommerce Solutions 2009 eCommerce & Retail

276 Leocare 2017 Fintech

277 MoovOne 2015 Marketing service

278 Streamwide 2001 IT - Infrastructure

279 Ubi Solutions 2008 Editeur de logiciels

280 Weglot 2016 Marketing service

281 Wivoo 2018 Marketing service

282 Tiller systems 2014 Fintech

283 OFA 2010 ESN

284 Commanders Act 2010 Marketing service

285 IWD 2000 Editeur de logiciels

286 Dreem 2014 Health tech

287 Vialink 1999 Marketing service

288 padoa 2016 Editeur de logiciels

289 CapCar 2015 Marketplace

290 LittleBIG Connection 2013 ESN

291 Digitaleo 2004 Marketing service

292 Lasotel 2004 Telecom

293 OneStock 2015 Marketing service

294 Spendesk 2016 Fintech

295 D-AIM 2001 Marketing service

296 GitGuardian 2017 Cybersecurité

297 Fidesio 2006 Agence de communication digitale

298 Mon Chasseur Immo 2012 Proptech

299 Octave 1996 Marketing service

300 Metron 2013 Marketing service

301 Inlead 2016 Agence de communication digitale

302 MesDocteurs 2015 Health tech

303 Eventmaker 2009 Marketing service

304 Tinyclues 2010 Marketing service

305 Oneytrust 2018 Fintech

306 innso 2014 eCommerce & Retail

307 Opencell 2015 Fintech

308 DataLog Finance 1997 Editeur de logiciels

309 Shopopop 2015 Marketing service

310 Junto 2016 Marketing service

311 Regate.io 2019 Fintech

312 Yubo 2015 Divertissement

313 Thetris 2019 Cybersecurité

314 Zaion 2017 Marketing service

315 Pitchy 2013 Editeur de logiciels

316 Market Espace 2005 ESN

317 DoList 2000 Marketing service

318 Inside Board 2014 Editeur de logiciels

319 Qwarry 2019 Marketing service

320 Adventure Conseil 2013 Marketing service

321 Akio 1998 Marketing service

322 Jolimoi 2017 eCommerce & Retail

323 Keepeek 2008 eCommerce & Retail

324 MeilleursBiens.com 2010 Proptech

325 Visiperf 2014 Marketing service

326 Rise Up 2014 Editeur de logiciels

327 Succes 4 mobile 2011 Marketing service

328 Weezevent 2008 Marketing service

329 Teach on Mars 2013 Edtech

330 Datadome 2015 Cybersecurité

331 Socciable 2014 Marketing service

332 Toucan Toco 2015 Marketing service

333 Zee Group 2019 Agence de communication digitale

334 Infostrat 1998 ESN

335 Hivency 2016 Marketing service

336 YouLoveWords 2009 Marketing service

337 Ayomi 2018 Fintech

338 Easiware 2008 Fintech

339 GoodBarber 2009 Marketing service

340 Mailinblack 2003 Marketing service

341 Sightness 2018 eCommerce & Retail

342 Letsignit 2013 Legaltech

343 Medadom 2017 Health tech

344 Deepreach 2017 Marketing service

345 Memo bank 2017 Fintech

346 Scallog 2013 Robotique

347 Simplifield 2013 eCommerce & Retail

348 Wecasa 2016 Marketplace

349 ETX Studio 1998 Newstech

350 Sellsy 2009 Fintech

351 Textmaster 2011 Marketing service

352 Mention 2013 Marketing service

353 Wishibam 2015 Newstech

354 MWM 2009 Marketing service

355 beekast 2015 Edtech

356 Jenji 2013 Editeur de logiciels

357 Planet Media 1997 Newstech

358 365 Talents 2015 HR tech

359 Bloom 2016 Marketing service

360 Webqam 2008 Agence de communication digitale

361 Kineis 2019 IT - Infrastructure

362 Oncrawl 2013 Marketing service

363 Comerso 2013 Marketing service

364 Unlatch 2018 Editeur de logiciels

365 Intuiface 2002 Marketing service

366 Quable 2013 eCommerce & Retail

367 craft AI 2015 Marketing service

368 Libeo 2019 Fintech

369 Spideo 2010 Marketing service

370 Stampyt 2014 Editeur de logiciels

371 Majellan 2019 Newstech

372 Swan 2019 Fintech

373 Joko 2018 Fintech

374 Zee Group 2010 Marketing service

375 Warmango 2015 eCommerce & Retail

376 7Speaking 2001 Marketing service

377 Dydu (Do You Dream Up) 2009 Editeur de logiciels

378 MOBILITY TECH GREEN 2009 Marketing service

379 Yescapa 2012 Marketing service

380 Adveris 1999 Marketing service

381 Evenium 2000 Marketing service

382 U'rself 2016 Marketing service

383 Jamespot 2005 Marketing service

384 Siway 2008 ESN

385 Advalo 2013 Marketing service

386 Datashake 2019 Marketing service

387 Appvizer 2013 Marketing service

388 Citygo 2014 Marketing service

389 LocService.fr édité par GOBOCOM 1997 E-commerçant

390 MCC AdQuality 2013 Marketing service

391 Rocket School 2019 Edtech

392 Touch & Sell 2009 Editeur de logiciels

393 Assurup 2015 Fintech

394 Data Impact 2013 Marketing service

395 Deltadrone 2011 Drone

396 MO&JO 2016 Marketing service

397 Elevate 2018 ESN

398 La Place de l'Immobilier 2006 ESN

399 INSPI 2020 eCommerce & Retail

400 MyTopManager 2018 Marketing service

401 Actradis 2008 Legaltech

402 Loopsider 2018 Newstech

403 Hello Pomelo 2017 Marketing service

404 Silvr 2020 Fintech

405 Arianee 2018 Fintech

406 onepilot 2021 Marketing service

407 Heyteam 2016 HR tech

408 Hipto 2018 Marketing service

409 Farmitoo 2017 eCommerce & Retail

410 Silvr 2020 Fintech

411 Upflow 2018 Insurtech

412 Hunteed 2014 HRtech

413 Caast.tv 2010 eCommerce & Retail

414 Ignimission 2011 eCommerce & Retail

415 Linkurius 2013 Marketing service

416 Octopeek 2010 Marketing service

417 source interactive 2014 ESN

418 Joone 2016 eCommerce & Retail

419 Thetribe 2015 Marketing service

420 Serious Factory 2007 Marketing service

421 360&1 2016 Traveltech

422 Web2Roi 2014 Marketing service

423 Big Youth 2004 Marketing service

424 Displayce 2014 Marketing service

425 Go and Up 2011 Marketing service

426 Novelabs 2009 ESN

427 Navya 2015 Mobilité

428 Evina 2018 Cybersecurité

429 Urbanhub 2015 eCommerce & Retail

430 Andjaro 2015 HRtech

431 Viavoo 2009 Marketing service

432 AxBx 1999 Cybersecurité

433 ADVitam 2016 Marketing service

434 Aledia 2011 Hardware

435 Alegria.tech 2020 ESN

436 Cotizup 2016 Fintech

437 FACIL'iti 2018 Marketing service

438 Hiway 2016 HRtech

439 Iziwork 2018 HRtech

440 NDA MEDIA 2014 Marketing service

441 Strateos 2017 ESN

442 Superprof 2013 Fournisseur de services (B2C)

443 ubicast 2007 Marketing service

444 Verteego 2018 Marketing service

445 Whaller 2013 Marketing service

446 Keranova 2016 Health tech

447 Wandercraft 2012 Health tech

448 Aqua Ray 2003 IT - Infrastructure

449 Nextsourcia 2006 ESN

450 Tralalere 2000 Edtech

451 CDLK Services 2013 Fintech

452 ComptaClementine 2020 Fintech

453 Oxibox 2014 Editeur de logiciels

454 RnD 2002 Marketing service

455 reelevent 2016 Marketing service

456 Drawer 2011 eCommerce & Retail

457 DNA Script 2014 Health tech

458 antvoice 2017 eCommerce & Retail

459 Equify 2018 Fintech

460 Openmind neurotechnologies 2016 Healthtech

461 askR.ai 2016 Marketing service

462 Mail Objects 2002 Editeur de logiciels

463 Nooco 2020 Marketing service

464 Multis 2019 Fintech

465 Cashbee 2018 Fintech

466 Front commerce 2020 eCommerce & Retail

467 Pharmedistore 2017 eCommerce & Retail

468 Gens de confiance 2014 Marketplace

469 WinMinute 2013 Marketing service

470 Fanvoice 2014 Marketing service

471 Groupe VIP 360 2012 Marketing service

472 Quanta 2012 Marketing service

473 Emundus 2017 Editeur de logiciels

474 Kili Technology 2018 Marketing service

475 FlexiLivre 2013 eCommerce & Retail

476 Manty 2017 Marketing service

477 Likeo 2019 ESN

478 Yalink 2021 ESN

479 SDI-LOGISTIC / SDI-PARIS.COM 2014 eCommerce & Retail

480 Palm 2017 Editeur de logiciels

481 Medialight 1992 Marketing service

482 The photo Academy 2014 Marketing service

483 Les petits bots 2019 Marketing service

484 ViiBE 2017 Marketing service

485 Digital Baby Boomer 2016 Marketing service

486 Beyonds 2018 Marketing service

487 Optimize Matter 2019 ESN

488 Maitricks 2018 Editeur de logiciels

489 OpenFly 2016 Marketing service

490 Potions 2018 Marketing service

491 Sempai.io 2019 Marketing service

492 Find & Order 2015 eCommerce & Retail

493 GoodMecano 2018 eCommerce & Retail

494 Galam Robotics 2019 Fabricant hardware

495 WISE_INTEGRATION 2020 Hardware

496 58 Facettes 2020 eCommerce & Retail

497 IOT Symphony 2019 Fabricant hardware

498 Fire Tiger 2019 HRtech

499 Empreinte.com 1994 Marketing service