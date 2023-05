PEGGY JOHNSON, la femme qui façonne l’avenir de la réalité augmentée et encourage les femmes ingénieures

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Femme d’affaires accomplie, ingénieure chevronnée, Peggy Johnson s’est imposée comme l’une des personnalités clés dans le monde de la technologie. Actuellement PDG de Magic Leap, une entreprise spécialisée dans la réalité augmentée immersive, Peggy a su laisser sa marque et a toujours été animée par la volonté d’innover et de repousser les limites du possible.

Originaire de Californie, Peggy a obtenu son baccalauréat en génie électrique de l’Université d’État de San Diego. C’est par hasard qu’elle a découvert sa passion pour l’ingénierie lorsqu’elle travaillait sur le campus universitaire. Après une conversation avec deux assistantes du département d’ingénierie, elle a décidé de changer de cursus et de poursuivre une carrière dans ce domaine.

Au début de sa carrière, Peggy a travaillé comme ingénieure pour la division Military Electronics de General Electric. Par la suite, elle a rejoint Qualcomm, où elle a passé 24 ans et occupé divers postes de direction dans les domaines de l’ingénierie, des ventes, du marketing et du développement des affaires. Elle a également dirigé l’unité d’affaires Qualcomm Internet Services. Durant son passage chez Qualcomm, elle a été témoin et actrice de l’évolution fulgurante de l’industrie des communications mobiles et des technologies sans fil.

Avant de rejoindre Magic Leap, Peggy a occupé le poste de vice-présidente exécutive du développement des affaires chez Microsoft. Dans ce rôle, elle était chargée de nouer des partenariats stratégiques et de réaliser des transactions pour accélérer la croissance de l’entreprise et de ses clients.

Chez Qualcomm, Peggy a été encouragée à être plus assertive et à s'exprimer davantage lors des réunions, des comportements qui étaient très appréciés lors des évaluations de performance. Cependant, Peggy a réalisé que cela ne correspondait pas à sa nature et qu'elle ne serait jamais la personne la plus vocale dans une réunion. Elle a décidé de discuter de ce problème avec son manager et de lui expliquer que si elle devait continuer à être évaluée sur ces critères, elle ne pourrait pas réussir. Heureusement, son manager a écouté et, avec le soutien de l'entreprise, ils ont modifié les critères d'évaluation des performances pour les rendre plus équitables pour tous les employés.

En tant que PDG de Magic Leap depuis 2020, Peggy Johnson a rapidement orienté l’entreprise vers les applications d’entreprise pour la réalité augmentée. Sous sa direction, Magic Leap a lancé le Magic Leap 2, un dispositif de réalité augmentée de dernière génération destiné aux applications commerciales dans des secteurs tels que la santé, la fabrication et le secteur public. Grâce à son leadership et à son expérience en ingénierie, elle guide l’entreprise dans le développement de technologies de réalité augmentée de pointe et œuvre pour étendre leur impact positif à travers le monde.

Peggy Johnson est également une fervente défenseure de l’égalité des sexes dans les domaines de la science, des mathématiques et de l’ingénierie. Dans une interview, elle a partagé les leçons qu’elle a tirées au cours de sa carrière et a encouragé les jeunes femmes à se lancer dans des carrières techniques. Elle a souligné l’importance d’encourager les jeunes filles dès l’école primaire à explorer les possibilités offertes par les professions scientifiques, mathématiques et d’ingénierie.

En tant que femme dans un secteur traditionnellement dominé par les hommes, Peggy a su tirer parti de son unicité pour se démarquer et laisser une empreinte durable. Elle est convaincue que l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la confiance en soi et la volonté de repousser ses limites sont essentiels pour réussir dans un domaine technique.

Son engagement envers l’innovation et la promotion des talents féminins dans le domaine technologique contribue à façonner l’avenir de Magic Leap et à renforcer sa position en tant que leader de l’industrie de la réalité augmentée. Peggy Johnson est un modèle pour les jeunes femmes qui souhaitent s’aventurer dans le monde de la technologie et de l’ingénierie. Ses réalisations et sa détermination témoignent de sa passion pour l’innovation et sa volonté d’ouvrir la voie à une nouvelle génération de femmes ingénieures.

Peggy Johnson siège également au conseil d’administration de BlackRock, où elle apporte son expertise et sa vision stratégique. Son parcours professionnel diversifié et sa réussite en tant que femme ingénieure et dirigeante d’entreprise démontrent sa capacité à s’adapter et à exceller dans un environnement en constante évolution.