Hedy Lamarr, de son vrai nom Hedy Kiesler Markey, était bien plus qu’une actrice talentueuse. Elle était passionnée par le design et avait un talent inné d’inventrice. Jusqu’à sa mort, elle ne cessa de produire des inventions et laissa derrière elle de nombreux projets ingénieux.

C’est au cours de ses conversations avec son ami, le compositeur avant-gardiste George Antheil, qu’est née une idée révolutionnaire pour mettre fin au torpillage des paquebots de passagers. Tous deux partageaient une passion commune pour la lutte contre le nazisme et le fascisme. Ils ont ainsi développé l’idée d’une invention basée sur le principe de transmission de signaux, appelé l’étalement de spectre par saut de fréquence (FHSS en anglais).

Ce principe de transmission par étalement de spectre par saut de fréquence est toujours utilisé au XXIe siècle dans divers domaines tels que le positionnement par satellites (GPS, GLONASS…), les communications militaires chiffrées, les liaisons entre les navettes spatiales et le sol, la téléphonie mobile et la technologie Wi-Fi. Il convient de noter que ce principe diffère de l’étalement de spectre à séquence directe (DSSS) utilisé dans certaines normes Wi-Fi, telles que l’IEEE 802.11b.

Lamarr avait acquis des connaissances sur les technologies d’armement, y compris les systèmes de contrôle de torpilles, lorsqu’elle était mariée à Friedrich Mandl, un important fabricant d’armes autrichien qui entretenait des liens commerciaux avec l’Heimwehr autrichienne et fournissait Mussolini.

George Antheil, de son côté, était familier des systèmes de contrôle automatiques et des séquences de sauts de fréquence qu’il utilisait dans ses compositions musicales, s’inspirant du principe des rouleaux de bandes perforées des pianos mécaniques.

Dans le but d’aider les Alliés dans leurs efforts de guerre, Hedy Lamarr et George Antheil ont proposé leur invention en décembre 1940 au National Inventors Council, une association d’inventeurs. Par la suite, le 10 juin 1941, ils ont déposé le brevet de leur « système secret de communication » applicable aux torpilles radio-guidées. Ce système permettait au système émetteur-récepteur des torpilles de changer de fréquence, rendant ainsi pratiquement impossible la détection d’une attaque sous-marine par l’ennemi. Ils ont immédiatement offert cette invention à l’Armée des États-Unis, la rendant ainsi libre de droits.

Le brevet américain no 2 292 387, déposé le 10 juin 1941 et enregistré le 11 août 1942, décrit en détail ce système de communication secret utilisant des bandes perforées similaires à celles des pianos mécaniques. George Antheil attribue à Hedy Lamarr tout le mérite pour la partie fonctionnalité de l’invention, soulignant que son propre travail sur le brevet était principalement technique.

Malheureusement, cette idée révolutionnaire était si novatrice que la Marine américaine ne saisit pas immédiatement son importance et la considéra comme « irréalisable ». Par conséquent, cette invention ne fut pas mise en pratique à l’époque, bien qu’il y ait eu un projet dans les années 1950 visant à détecter les sous-marins par avions en utilisant cette technique.

Cependant, avec les progrès de l’électronique, ce procédé fut ultérieurement utilisé, notamment lors de la crise des missiles de Cuba en 1962 et pendant la guerre du Viêt Nam. Lorsque le brevet fut déclassifié en 1959, cette technologie fut également adoptée par les fabricants d’équipements de transmission, en particulier à partir des années 1980. Aujourd’hui, la plupart des téléphones portables exploitent les principes de l’invention de Lamarr et Antheil.