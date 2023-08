Connaissez vous Ray TOMLINSON, l’inventeur de l’eMail?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Né à Amsterdam, dans l’État de New York, le 23 avril 1941, fait des études en ingénierie électrique de l’Institut polytechnique de Rensselaer (RPI) à Troy, New York, où il il obtient son diplôme de Bachelor of Science en 1963. Pendant ses études universitaires, il effectue un stage chez IBM puis réalise sa maîtrise en ingénierie électrique au Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 1967. A l’issue de ses études supérieures, Tomlinson rejoint l’entreprise Bolt, Beranek and Newman (maintenant BBN Technologies) en tant qu’ingénieur principal, où il travaillera toute sa carrière.

Au début des années 1960, la technologie réseau pour envoyer des messages d’un utilisateur à un autre sur le même ordinateur existait déjà. Lorsque Ray TOMLINSON a commencé à travailler chez BBN en 1967, il a aidé à développer l’ARPANET, le précurseur d’Internet. En 1971, il a développé la première application de l’ARPANET pour l’email en combinant les programmes SNDMSG et CPYNET, permettant l’envoi de messages à des utilisateurs sur d’autres ordinateurs. Pour séparer l’utilisateur de sa machine ou destination électronique, il a utilisé le symbole @, établissant ainsi l’adresse e-mail. User@host est devenu la norme pour les adresses e-mail et le reste encore aujourd’hui.

Pendant quelques décennies après l’invention de Ray TOMLINSON, l’email était encore une nouveauté. Les ordinateurs étaient trop grands et coûteux. Lorsque l’ordinateur personnel est devenu plus populaire et abordable à la fin des années 1980 et au début des années 1990, des services en ligne comme America Online ont suivi, et l’email s’est généralisé. En 1996, le courrier électronique était plus utilisé que le courrier postal aux États-Unis. Aujourd’hui, il existe près de 4 milliards de comptes de courrier électronique, la moitié de la population mondiale utilisant l’e-mail. « Je vois le courrier électronique utilisé, en grande partie, exactement de la manière que j’avais envisagée. En particulier, ce n’est pas strictement un outil de travail ou une chose strictement personnelle », a déclaré Tomlinson. « Tout le monde l’utilise de différentes manières, mais ils l’utilisent d’une manière qui fonctionne pour eux. »

En 2000, Ray TOMLINSON reçoit le prix George R. Stibitz Computer Pioneer décerné par l’American Computer Museum. En 2001, il est honoré d’un Webby Award par l’Académie internationale des arts et des sciences numériques et est intronisé au Rensselaer Alumni Hall of Fame. En 2002, le magazine Discover lui décerne son prix de l’innovation. En 2004, il reçoit le prix Internet de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers. Il a été nommé lauréat du prix Prince des Asturies pour la recherche technique et scientifique en 2009. En 2011, il a été honoré du prix culturel Eduard Rhein Kulturpreis. Il est classé numéro quatre sur la liste du MIT des 150 meilleurs innovateurs et idées du MIT.

Ray TOMLINSON a été intronisé au Internet Hall of Fame en 2012. Il est malheureusement décédé d’une crise cardiaque le 5 mars 2016 chez lui à Lincoln, dans le Massachusetts, à l’âge de 74 ans.

Ray TOMLINSON est aujourd’hui crédité comme l’inventeur de l’e-mail sur le système ARPANET.