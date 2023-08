Connaissez vous Guido VAN ROSSUM, le père du langage PYTHON ?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Né le 31 janvier 1953, Guido Van Rossum, le père du langage Python, vient de récemment prendre sa retraite, clôturant ainsi une carrière impressionnante et très influente dans le monde de la programmation.

Les débuts

Pendant ses années d’études, celui qui deviendrait le créateur de Python n’était pas vraiment familiarisé avec les ordinateurs. « Il y a 50 ans, j’étais étudiant au lycée à Harlem, aux Pays-Bas, en spécialité mathématiques et sciences. Je n’avais jamais eu de difficulté à l’école mais je trouvais parfois les cours trop théoriques et ennuyeux. Heureusement, mon professeur de physique à perçu cela et m’a proposé un projet extrascolaire avec deux autres élèves qui consistait en la construction d’une horloge électronique. Des années plus tard, l’horloge était encore en place dans la classe ! » confiait il dans une interview

Guido Van Rossum a commencé à s’intéresser à la programmation lorsqu’il était étudiant en mathématiques à l’Université d’Amsterdam. Dans le cadre de ses fonctions de chercheur à l’université, il a été sollicité pour participer au développement d’un langage de programmation destiné à remplacer le Basic, car il était essentiel que les scientifiques puissent écrire leur propre code. C’est ainsi que le langage ABC a vu le jour. Cependant, malgré les espoirs placés en lui, ABC n’a pas rencontré le succès escompté et a été rapidement abandonné. En 1986, il écrit et contribue à la routine glob() pour le système d’exploitation Unix BSD.

C’est en 1991 au CWI que Guido van Rossum démarre le développement de Python, très influencé par le langage ABC sur lequel il avait travaillé précédement.

Le nom « Python » ne se réfère pas au reptile, mais est un hommage à la série de comédie britannique « Monty Python’s Flying Circus », que Guido van Rossum apprécie. C’est également pour cette raison que les tutoriels et exemples de Python font souvent référence à des blagues de la série.

Python a été conçu avec une philosophie centrée sur la lisibilité du code. Cette importance donnée à la clarté se traduit par une syntaxe qui vise à être claire et concise, permettant aux développeurs d’exprimer leurs concepts en moins de lignes de code que dans d’autres langages tels que C++ ou Java.

La première version publique, Python 0.9.0, a été publiée en février 1991. Cette version incluait déjà de nombreuses fonctionnalités avancées pour l’époque, telles que la gestion des exceptions, les fonctions et les modules. La nature modulaire de Python et la capacité d’étendre ses fonctionnalités à l’aide de modules C ont également été des aspects clés depuis le début.

Python 1.0, publié en 1994, comprenait des outils comme lambda, map, filter et reduce. Les années suivantes ont vu plusieurs versions améliorées et, en 2000, Python 2.0 a été lancé. Il a introduit de nouvelles fonctionnalités comme la collecte des ordures pour la gestion de la mémoire et la compréhension de listes pour faciliter la création de listes. Python 2.x est resté en usage pendant une longue période, et la dernière version, Python 2.7, a reçu des mises à jour jusqu’en 2020.

Python 3.0, également connu sous le nom de « Python 3000 » ou simplement « Py3k », a été lancé à la fin de 2008. Il n’était pas rétrocompatible avec les versions 2.x, marquant un tournant majeur dans le développement de Python. Les améliorations comprenaient la simplification de la syntaxe, une meilleure gestion de la mémoire et l’introduction de caractéristiques modernes.

La philosophie de Python est capturée dans le « Zen de Python », une collection de 19 aphorismes qui capturent l’essence du langage. Vous pouvez y accéder dans une session Python en utilisant la commande import this .

Python mise sur une syntaxe qui favorise un code lisible. Cette lisibilité a fait de Python un choix populaire pour les débutants en programmation, tout en restant puissant et flexible pour les développeurs expérimentés.

Après le CWI, ses contributions se sont poursuivies aux États-Unis, où il a collaboré avec la National Institute of Standards and Technology (NIST) et la Corporation for National Research Initiatives (CNRI). Parmi ses projets notables, il a créé Grail, l’un des premiers navigateurs Web entièrement écrit en Python, et a également contribué aux débats sur la normalisation du HTML.

Une carrière prolifique

Après ses années au CNRI, Guido a rejoint Zope Corporation, où il a travaillé de 2000 à 2003. Puis il a changé de cap pour Elemental Security. En 2005, il a entamé une longue collaboration avec Google, y consacrant une bonne partie de son temps à la poursuite du développement de Python. Huit ans plus tard, en janvier 2013, il a intégré Dropbox, une décision qui a eu un impact immense sur cette entreprise.

Le recrutement de Van Rossum a été une aubaine pour Dropbox, car l’entreprise comptait sur Python pour près de quatre millions de lignes de code. Son expertise a permis de faire évoluer la culture de l’ingénierie chez Dropbox, en favorisant la création de codes maintenables plutôt que de simples « codes intelligents », souvent courts, cryptiques et difficiles à suivre pour d’autres ingénieurs. Lui-même décrit cette première culture comme du « codage de cow-boy ».

Un mentor et un défenseur de la diversité

Mais au-delà de son génie technique, Guido Van Rossum a aussi laissé une empreinte indélébile sur la culture de l’entreprise, notamment en défendant l’inclusion des femmes dans le monde de l’ingénierie. De nombreuses ingénieures et hackeuses lui sont reconnaissantes pour son mentorat et son engagement à faire de l’industrie un lieu plus accueillant pour toutes et tous.

Un héritage technologique prospère

Aujourd’hui, bien que Guido Van Rossum ait officiellement pris sa retraite, son héritage continue de prospérer. Python est devenu l’un des langages de programmation les plus utilisés et les plus appréciés dans le monde. Des millions de développeurs le considèrent comme leur outil préféré, et des milliers d’entreprises l’utilisent comme pierre angulaire de leurs opérations.

Guido Van Rossum a changé le monde de la programmation. Et, comme il le dit si bien, voir ce « petit tas de choses affecter tant de gens » a été une aventure incroyable.

