Connaissez vous Grace Hopper, la créatrice du langage COBOL?

Grace Hopper naquit en 1906 et devint rapidement l’une des figures les plus emblématiques de l’informatique moderne. Après avoir obtenu un doctorat en mathématiques à Yale, elle enseigna la discipline à Vassar College en 1931, marquant le début d’une carrière remarquable.

Quand la Seconde Guerre mondiale éclata, Grace ne resta pas à l’écart. Elle rejoignit l’unité féminine WAVES en 1943, où elle fut affectée à Harvard comme lieutenant pour programmer l’ordinateur Mark 1. Son supérieur, H. Aiken, sceptique au début, fut rapidement convaincu par ses compétences exceptionnelles. Ensemble, ils travaillèrent sur des calculs qui jouèrent un rôle vital dans le contexte de la guerre.

Après la guerre, Grace se vit refuser la réintégration dans la Navy en raison de son âge et dut également quitter Harvard. Mais elle ne s’arrêta pas là. Elle rejoignit Eckert-Machly Computer Corporation et contribua à développer l’Univac. Elle fut l’une des premières à défendre l’idée d’un langage de programmation accessible et indépendant des machines, conduisant à l’invention du premier compilateur et la création du langage Cobol.

Grace Hopper était également connue pour avoir rendu populaire la notion de « bug », suite à la découverte d’une mite provoquant une erreur dans un programme. Une anecdote qui continue de fasciner les programmeurs d’aujourd’hui.

Féministe à sa manière, Grace croyait fermement en l’égalité des capacités et des opportunités entre les sexes. Elle s’est imposée dans un monde dominé par les hommes avec intelligence, humour, et selon ses propres mots, du charme.

Elle reçut de nombreuses distinctions au cours de sa vie, y compris le prix de l’homme de l’année en informatique en 1969 et la distinction de « Distinguished Fellow of the British Computer Society » en 1973.

Grace Hopper est un symbole de réussite féminine dans le domaine de l’informatique. Ses contributions sont gravées dans l’histoire et continuent d’inspirer des générations de programmeurs. Une femme extraordinaire, décédée en 1992, dont l’héritage perdure encore aujourd’hui.