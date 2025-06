Assurance professionnelle, Orus lève 25 millions d’euros pour accélérer son développement en Europe

La startup parisienne Orus, spécialisée dans l’assurance pour les petites entreprises, annonce une levée de fonds de 25 millions d’euros en série B. Ce tour de table est mené par le fonds Singular, avec la participation des investisseurs historiques Notion Capital et Redstone. L’objectif est d’étendre son modèle à l’échelle européenne et structurer un canal de distribution indirect via les courtiers.

Fondée en 2021, Orus propose des assurances professionnelles à destination des TPE, artisans et commerçants, avec une interface numérique qui permet de souscrire en quelques minutes. La société revendique plus de 30 000 entreprises couvertes, principalement en France et depuis peu en Espagne, où elle a amorcé son expansion européenne.

Selon Côme Dartiguenave, cofondateur et CEO, le marché reste dominé par des « offres peu lisibles, une souscription complexe, un service client peu réactif et une gestion des sinistres souvent laborieuse ». Orus entend simplifier l’ensemble du parcours, du devis à l’indemnisation, en s’appuyant sur des modèles d’analyse de risque intégrant données financières, comportementales et climatiques.

Déploiement d’une plateforme pour les courtiers

En complément de son modèle en direct, Orus développe une plateforme destinée aux courtiers. Ceux-ci pourront éditer des devis, personnaliser les contrats et suivre leurs clients via un espace dédié. L’initiative vise à capter une part plus large du marché, historiquement structuré autour d’intermédiaires peu outillés pour les besoins spécifiques des petites structures.

« C’est la première plateforme capable d’adresser l’ensemble des TPE/PME : des indépendants aux artisans du BTP, des commerces de proximité aux réseaux de franchises, avec une solution à la fois complète, intuitive et entièrement digitale », estime Henri Tilloy, Partner chez Singular.

Un marché concurrentiel mais encore peu structuré

En France, plusieurs acteurs se positionnent sur l’assurance professionnelle. Assurup cible principalement les freelances et jeunes entreprises avec une offre de RC Pro simplifiée, et revendique environ un millier de clients. À l’échelle européenne, Insify (Pays-Bas) suit une logique similaire.

Orus fait le pari d’une couverture élargie à des activités à plus forte sinistralité ou réglementation, comme le BTP ou les réseaux de franchise. La direction prévoit de s’implanter dans de nouveaux pays européens à partir de 2026, après les premiers résultats jugés encourageants en Espagne.

Orus a été fondée en 2021 par Côme Dartiguenave (CEO), Tom Le Bras (COO) et Samuel Rossille (CTO). Basée à Paris, l’entreprise emploie actuellement 70 personnes. Elle a levé 5 M€ en 2022 (seed), 11 M€ en 2023 (série A) et 25 M€ en juin 2025 (série B), portant le total à 41 M€ depuis sa création. La société couvre aujourd’hui plus de 30 000 entreprises et enregistre environ 2 500 nouveaux clients par mois.