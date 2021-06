Pickme lève 1 million d’euros auprès de Founders Future pour sa plateforme de livraison collaborative

En 2020, 85% des commandes passées en ligne par des particuliers ont été livrées à leur domicile en France, selon la Fevad. Rien qu’en 2019, le nombre de colis distribués dans le pays et exportés était de 1,3 milliard, un chiffre qui a certainement augmenté sous l’effet de la pandémie. Sur le marché gigantesque que représente la livraison à domicile, la jeune startup Pickme s’est lancée avec une proposition pointue: faire du voisinage un service de point-relais. Elle lève aujourd’hui 1 million d’euros en seed auprès de Founders Future (Marc Menasé), de business angels et de la BPI pour étendre son modèle dans toute la France.

Lancé en 2019 par Jessie Toulcanon, Samuel Rousseau et Florian Dufour-Rives, Pickme veut repenser l’expérience de livraison pour réduire les échecs de livraison et réduire la pollution qu’occasionne le trafic urbain. Pour ce faire, la startup parisienne a développé une application sur laquelle les Keepers (voisins relais) donnent leur disponibilités et apparaissent en temps réel sur une carte, lors de la livraison. Ce système aurait permis de livrer 90% des colis en moins de 48h au destinataire final selon l’entreprise. Elle compte à ce jour 41 000 Keepers actifs sur la plateforme et ambitionne d’atteindre les 100 000 d’ici la fin de l’année.

Une approche qui répond «aux enjeux actuels»

« En accompagnant Pickme, nous répondons parfaitement à notre stratégie : soutenir l’ambition des entrepreneurs à impact de demain. L’approche des équipes répond ainsi aux enjeux actuels dus à la multiplication des livraisons à domicile et à l’impact carbone du dernier kilomètre. Grâce à cette levée, nous allons les aider à démocratiser leur concept et accélérer leur croissance », se réjouit Marc Menasé, CEO et fondateur de Founders Future.

Présent en Île-de-France, Pickme ambitionne de développer son modèle dans tout le pays et de recruter une dizaine de collaborateurs pour ses pôles Tech, Service client et Business développement. « Depuis 6 mois, nous avons prouvé la valeur ajoutée de nos relais citoyens et responsables pour les transporteurs et les e-commerçants grâce à nos 41 000 Keepers. Cette levée va donc nous permettre d’offrir un service encore plus simple que ce nous apportons aujourd’hui, tout en étendant notre présence sur le territoire », explique Jessie Toulcanon, CEO et co-fondatrice de Pickme.

Pickme : les données clés

Fondateurs : Jessie Toulcanon, Samuel Rousseau et Florian Dufour-Rives

Création : 2019

Siège social : Paris

Secteur : livraison, logistique

Financement : 1 million d’euros en seed auprès de Founders Future (Marc Menasé), de business angels et de la BPI.