Plan de sauvegarde, comment Altice impose sa restructuration en vue d’une éventuelle revente

Altice France engage une procédure de sauvegarde accélérée pour imposer un plan de restructuration de sa dette. L’accord, validé par plus de 90 % des créanciers, a été bloqué par une minorité. En contournant ce verrou, le groupe de Patrick Drahi sécurise son désendettement et prépare la cession possible de SFR.

En février, Altice obtenait l’adhésion de l’essentiel de ses prêteurs à une réduction de dette de 8,5 milliards d’euros, contre l’octroi de 45 % du capital de la maison mère de SFR. Un compromis structurant, mais insuffisant, car en l’absence d’unanimité, indispensable en conciliation judiciaire, l’accord est inapplicable.

La sauvegarde accélérée permet de franchir ce blocage, avec ce mécanisme légal, utilisé en dernier recours, est autorisée l’homologation d’un accord dès lors qu’il est soutenu par deux tiers des créanciers. Le passage par la justice devient alors une solution de gouvernance, c’est celle qu’Altice a choisi pour faire prévaloir la majorité sur l’immobilisme d’une minorité financière.

Ce choix redonne à l’entreprise un horizon de stabilité jusqu’en 2028, sans remboursement majeur à court terme, et avec une réduction significative du coût annuel de la dette. Dans cette configuration, le groupe engage une deuxième phase de son plan, centrée sur la vente d’actifs jugés non essentiels.

Parmi les cibles, Infracos, coentreprise avec Bouygues Telecom chargée de 3 500 infrastructures mobiles, pourrait être valorisée autour d’un milliard d’euros. XpFibre, entité opérant le réseau fibre en zones rurales, est également évoquée. L’objectif est de ramener la dette à 13 milliards d’euros, tout en conservant le cœur de l’activité télécom.

Au-delà du désendettement, l’opération repositionne SFR sur le marché. Numéro deux des télécoms en France, l’opérateur reste stratégique avec 19 millions de clients mobiles et 6 millions en fixe. Allégé de son poids financier et recapitalisé, SFR redevient un actif potentiellement liquide. Les spéculations sur une revente partielle ou totale se multiplient. Si aucun acteur ne s’est déclaré officiellement, des échanges informels seraient en cours.