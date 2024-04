Planifier son emprunt : utilisez la simulation de crédit pour anticiper vos remboursements ?

Vous envisagez peut-être de financer un projet important en passant par la souscription d’un crédit ? L’impact budgétaire de ce dernier doit, dans ce cas, être parfaitement mesuré. La simulation de crédit permet d’anticiper vos remboursements. Une opération à la portée de tous grâce au Web.

Le montant emprunté et la durée d’amortissement du prêt

L’achat d’un véhicule, la réalisation de travaux, un voyage, un mariage ou tout autre projet personnel, le crédit offre une solution de financement très efficace. Le crédit a l’immense avantage d’offrir une solution immédiate et permet d’étaler la dépense dans le temps. La banque débloque la somme nécessaire et l’emprunteur rembourse celle-ci chaque mois, assortie d’intérêts d’emprunt. Plus la durée de remboursement s’étend dans le temps, plus le taux d’intérêt, et donc le coût du crédit, est élevé. Quels que soient le montant emprunté et la durée d’amortissement choisie, la mensualité de remboursement est un élément important de votre budget. Simple et précise, la simulation crédit vous permet d’anticiper vos remboursements et d’ajuster votre crédit à vos possibilités. Toute souscription de crédit doit, en effet, être réalisée dans le respect de votre équilibre budgétaire.

La simulation de crédit qu’est-ce que c’est ?

La simulation de crédit s’effectue grâce à une calculette digitale mise à disposition des emprunteurs sur le Web. Cet outil vous permet d’évaluer votre capacité d’emprunt, votre taux d’emprunt et d’estimer vos mensualités. Cette opération très simple est à effectuer dès la genèse de votre projet. En passant par cet outil, vous pourrez adapter les caractéristiques de votre crédit à vos possibilités financières. Pour fonctionner, l’outil de simulation n’a besoin que de quelques informations. Il vous suffit d’indiquer le montant souhaité puis de sélectionner le type et la durée du crédit. Vous obtenez instantanément les caractéristiques essentielles du crédit simulé :

Le montant de la mensualité.

Le montant total dû (le capital augmenté des intérêts).

Le TAEG (Taux Annuel Effectif Global).

À capital emprunté égal, vous pouvez notamment jouer sur la durée de remboursement pour ajuster la mensualité à votre convenance. Toutes les combinaisons sont disponibles, alors n’hésitez pas à trouver la meilleure configuration. La simulation de crédit s’impose comme un atout sérénité incontournable. Elle vous permet de vérifier l’impact des différentes solutions et limite aussi de façon considérable les risques de difficultés financières. Utiliser la simulation de crédit est aujourd’hui à la portée de tous les Internautes : profitez-en, elle vous permet de faire le bon choix !

*Sources Seloger

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.