[SEED] 15 millions d’euros pour 4P PHARMA et son modèle de regénération de médicaments

Avec notre partenaire SEISMIC, ne cessez jamais d'améliorer vos interactions clients

4P PHARMA, biotech basée à Lille et à Paris (plus de 20 employés), a réussi sa 2e levée de fonds, de 15 millions d’EUR. Fondée en 2014 par Revital Rattenbach, cette société en phase 2 de développement clinique est spécialisée dans l’innovation de thérapies pour des maladies graves non traitées telles que l’arthrose et la sclérodermie.

Ce nouvel investissement vise à renforcer le modèle de régénération de médicaments de 4P PHARMA, à assurer la stabilité financière de l’entreprise et à préparer le terrain pour des opérations de croissance externe et des accords de licence. Les fonds serviront également à accélérer le passage à la phase de développement commercial des projets dès 2026.

Vous cherchez à lever des fonds? identifiez les investisseurs compatibles avec votre projet, et faites connaitre votre startup auprès de l'écosysteme VC, Family office, et Business Angels. Vous cherchez à lever des fonds? identifiez les investisseurs compatibles avec votre projet, et faites connaitre votre startup auprès de l'écosysteme VC, Family office, et Business Angels. Pour en savoir plus, cliquez ici

Retrouvez plus d’informations sur 4P PHARMA dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR