Microsoft et la sécurité / Liquidation judiciaire pour SFAM / Buildrz se fait racheter par le hollandais…

UNESCO : Vers un cadre éthique global pour les neurotechnologies

L’UNESCO, dirigée par la Française Audrey Azoulay, a formé un groupe de 24 experts internationaux pour créer le 1er cadre mondial éthique sur les neurotechnologies. Ce secteur, en plein essor, offre des perspectives prometteuses pour le traitement des troubles neurologiques mais soulève des inquiétudes quant au respect de la vie privée et de l’autonomie individuelle. Le cadre éthique vise à réguler la collecte et l’utilisation des données neuronales, protégeant ainsi les droits humains face aux risques d’abus commerciaux et de surveillance. La proposition de ce cadre, qui sera discutée et potentiellement adoptée par les 194 États membres de l’UNESCO en novembre 2025, cherche à équilibrer innovation technologique et principes éthiques fondamentaux.

Crise chez SFAM : Liquidation judiciaire et audiences à venir

La SFAM, un courtier en assurances multimédia et filiale d’Indexia (Hubside, Hubstore…), est confrontée à une grave crise financière, ayant été placée en liquidation judiciaire le 24 avril par le tribunal de commerce de Paris. Cette décision fait suite à la demande de l’Urssaf Rhône-Alpes, qui réclame 11,76 millions d’EUR à l’entreprise pour des créances impayées. L’entreprise est également accusée de prélèvements indus, aggravant sa situation. Les employés à Romans-sur-Isère sont directement affectés avec l’arrêt immédiat des activités. Les consommateurs, en attente de remboursement pour des prélèvements souvent conséquents, restent en suspens. La suite du dossier sera traitée en septembre lors d’un procès pour pratiques commerciales trompeuses devant le tribunal correctionnel de Paris, une étape décisive pour l’avenir de la société et la résolution des plaintes des consommateurs lésés.

Nouveau laboratoire d’évaluation de l’IA inauguré à Trappes

Le Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) ouvrira son Laboratoire d’Évaluation de l’IA, le 14 mai à Trappes. Sous la houlette de Thomas Grenon, directeur général du LNE, le laboratoire, baptisé LE.IA, se distingue par son approche multifacettes et son utilisation de technologies de simulation immersive pour tester des systèmes intégrant de l’IA. Financé partiellement par le plan France Relance et des projets européens, il vise à assurer la fiabilité, la sécurité et les performances des dispositifs d’IA dans diverses applications industrielles et sociales. L’objectif du LE.IA est de simuler des environnements dynamiques où les dispositifs IA peuvent être testés en temps réel, offrant ainsi une évaluation approfondie de leur capacité à prendre des décisions et à s’adapter à des situations complexes. Ceci aussi pour répondre aux exigences croissantes en matière de conformité et de sécurité des technologies émergentes.

Examen des partenariats en IA par l’autorité britannique de la concurrence

La Competition and Markets Authority (CMA) du Royaume-Uni sollicite des avis sur les récents partenariats de MICROSOFT avec MISTRAL AI, d’AMAZON avec ANTHROPIC, et sur les accords de Microsoft après l’embauche d’anciens employés d’INFLECTION AI. Cette consultation, qui précède des évaluations formelles, cherche à déterminer si ces accords respectent les règles commerciales en Grande-Bretagne et leur impact sur la concurrence. Selon un rapport récent de la CMA, ces alliances pourraient renforcer les positions dominantes dans le marché des modèles de fondation IA, nécessitant une vigilance accrue. Les parties doivent soumettre leurs commentaires avant le 9 mai 2024.

L’impact de l’IA sur les stratégies de marque : un nouveau défi pour le marketing

À l’ère de l’IA, les spécialistes du marketing et les communicateurs cherchent des moyens d’influencer les conversations des chatbots pour s’assurer que l’IA reflète fidèlement leur marque. Selon un rapport récent, avec l’utilisation croissante de modèles de langage comme ChatGPT ou Google’s Gemini pour obtenir des réponses ou des recommandations, les entreprises s’inquiètent de la représentation de leur image. Par exemple, les firmes financières évitent certaines associations de termes sensibles pendant les périodes électorales. L’enjeu est de taille, notamment en termes de biais ou de désinformation potentielle, soulignant la nécessité de contrôler les données alimentant ces IA. Ce phénomène est comparé à une nouvelle forme de SEO, mais avec des implications éthiques et de régulation encore plus complexes.

La FCC a voté à 3 contre 2 pour rétablir les règles de neutralité du net aux États-Unis, renforçant la surveillance gouvernementale des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) dans le but de protéger l’accès des consommateurs à Internet. Jeff Lawson, ancien PDG et cofondateur de Twilio, a acquis le site satirique The Onion via sa nouvelle entreprise, Global Tetrahedron.



+ LA MINUTE CYBER

Impulsion en IA pour la Défense française La France a officiellement lancé l’Agence ministérielle pour l’intelligence artificielle (AMIAD), dirigée par Bertrand Rondepierre, pour intégrer l’IA dans les opérations de défense et de sécurité avec un décret publié au Journal officiel. L’AMIAD pilotera des initiatives d’ampleur, en se concentrant sur l’exploitation de données massives, l’analyse prédictive des menaces, et l’optimisation des processus décisionnels dans les systèmes d’armes et de renseignements. Avec des pôles basés à l’École Polytechnique pour la recherche et à Bruz (35) pour les applications techniques, l’agence utilise également un supercalculateur traitant des données à haut niveau de confidentialité, dans le but de faire travailler des algorithmes et des IA. Avec 50 ingénieurs intégrés venant de la Direction générale de l’armement (DGA), l’objectif est d’augmenter les capacités du ministère avec 300 spécialistes en IA d’ici 2026, pour assurer une compréhension profonde et un contrôle complet de l’IA dans les opérations de défense. Reconquérir la confiance : Microsoft et la sécurité MICROSOFT doit faire face à une série d’incidents de sécurité de grande envergure. Selon un rapport accablant du Cyber Safety Review Board, la culture de sécurité de l’entreprise est jugée insuffisante et nécessite une révision complète. Face à des attaques répétées, notamment par des hackers russes et chinois, Microsoft a dû repenser ses priorités, mettant un accent particulier sur la sécurité au détriment du développement de nouvelles fonctionnalités. Cette situation a conduit à l’initiative Secure Future Initiative, une refonte majeure des méthodes de conception, de développement et de gestion de la sécurité des logiciels et services de Microsoft. L’entreprise doit maintenant regagner la confiance de ses clients, ébranlée par ces multiples failles de sécurité. Rançongiciels à bas prix : une nouvelle tendance qui inquiète les experts Selon un nouveau rapport de SOPHOS X-OPS, une hausse de l’utilisation de ransomware bon marché et rudimentaire a été observée entre juin 2023 et février 2024. Cette forme de logiciel malveillant, souvent comparée aux « junk guns » des années 60-70 aux États-Unis, représente un défi de détection pour les défenseurs. Sophos a identifié 19 variantes, certaines étant open source ou vendues à des prix dérisoires, allant de gratuit à 0,5 BTC (environ 13 000 $). Ces outils sont souvent écrits en langages comme C# et .NET, connus pour leur facilité d’apprentissage, augmentant l’accessibilité pour les cybercriminels novices. La cybersécurité en haut de l’agenda européen ? Durant son discours sur l’Europe à La Sorbonne ce 25 octobre, le Président EMMANUEL MACRON a indiqué vouloir développer avec les autres pays de l’UE « une capacité européenne de cybersécurité et de cyberdéfense. « C’est une occasion inédite de tout de suite bâtir des coopérations européennes et d’agir en Européens face à ces risques ». Il a ajouté l’importance de lutter sur le continent « contre la criminalité organisée, (…) contre le trafic de drogue ou la cybercriminalité. » + NUMBERS Avec notre partenaire Sellsy, solution française de gestion commerciale et financière.

+ LEVEES DE FONDS

Retrouvez plus d'informations sur ces entreprises dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

LEVEES DE FONDS A L'ETRANGER

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

MOVEMENT LABS lève 38 millions de dollars lors d’un financement de série A mené par Polychain pour le développement de Movement L2, une blockchain Ethereum de couche 2 basée sur le langage de programmation Move.

NAGOMI SECURITY, spécialisée dans le développement d’une plateforme proactive de gestion de la sécurité et de l’exposition aux menaces, sort de la phase stealthmode avec un financement en série A de 23 millions de dollars et un financement en amorçage de 7 millions de dollars.

SUBLIME une startup qui scrute les emails des entreprises et des campagnes politiques pour détecter les attaques de phishing générées par IA, lève 20 millions de dollars lors d’une série A, portant son financement total à 30 millions de dollars.

ACQUISITION

One Click LCA, plateforme pour la décarbonation des secteurs de la construction et de l’industrie manufacturière, annonce l’acquisition de Buildrz, acteur de la proptech spécialisée dans la conception de projets immobiliers par intelligence artificielle, en 3D.

Expansion et innovation : Le succès de Zoomalia

ZOOMALIA, leader de l’animalerie en ligne en France, affiche une croissance impressionnante avec un chiffre d’affaires de plus de 93 millions d’EUR en 2023, en hausse de 86% depuis la montée en puissance de son réseau de magasins en 2021. Cette réussite s’explique par une stratégie multicanale efficace, malgré un contexte économique tendu. L’entreprise a investi 2,7 millions d’EUR dans ses installations techniques et a ouvert 35 nouveaux points de vente, tout en recrutant 105 collaborateurs. Pour 2024, Zoomalia prévoit la création de 40 postes supplémentaires, consolidant ainsi son expansion et sa présence tant sur le territoire national qu’à l’international.

Alphabet initie un dividende et voit ses actions grimper

Pour la première fois de son histoire, ALPHABET, la maison-mère de Google, a annoncé le versement d’un dividende et un rachat d’actions de 70 milliards de dollars, entraînant une hausse de ses actions de plus de 13% après la clôture. Le dividende est fixé à 20 cents par action. Avant cette annonce, les actions d’Alphabet avaient déjà augmenté de plus de 13% cette année, mais avaient chuté de près de 2% juste avant la publication des résultats du premier trimestre. La valorisation boursière de l’entreprise a bondi d’environ 250 milliards de dollars suite à cette nouvelle. De janvier à mars, Alphabet a dépassé les attentes avec un chiffre d’affaires de 80,54 milliards de dollars, porté par la demande croissante pour ses services cloud liés à l’IA et des dépenses publicitaires stables.

Les revenus de Google Cloud ont progressé de 28 %, montant à 9,6 milliards de dollars.

La publicité sur YouTube a enregistré une croissance de 21 %, avec des revenus de 8,1 milliards de dollars,

Microsoft conquérant avec une hausse de 20% de ses bénéfices

MICROSOFT enregistre une augmentation de 17% de ses revenus, atteignant 61,9 milliards de dollars, et un bond de 20% de ses bénéfices, s’élevant à 21,9 milliards de dollars, pour le dernier trimestre. Le bénéfice par action s’est élevé à 2,94 dollars, surpassant les attentes de Wall Street. La croissance de 31% des revenus de sa plateforme Azure, dont 7% attribués à l’IA artificielle via le service Azure OpenAI, a notablement contribué à ces résultats. La division jeux de Microsoft a également vu ses revenus augmenter de 51% grâce à l’acquisition d’Activision Blizzard, tandis que les revenus de Windows croitre de 11%, plaçant le système d’exploitation en 3e position dans les lignes de produits de l’entreprise.

SNAP accuse toujours de fortes pertes

Si SNAP annonce une augmentation de 21 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre, atteignant 1,19 milliard de dollars. La société continue à enregistrer d’importantes pertes à 305 millions de dollars (329 millions de dollars en 2023). Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens (DAUs) a augmenté de 10 % pour atteindre les 422 millions.

INTEL enregistre des performances en deçà des prévisions

INTEL a rapporté une hausse de 9 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre, atteignant 12,72 milliards de dollars en deça des attentes. Le secteur Data Center and AI a vu ses revenus augmenter de 5 %, s’élevant à 3 milliards de dollars.

VINCENT BERTAUD rejoint Appian France (société américaine de cloud computing et de logiciels d’entreprise) en tant que senior partner sales Manager, apportant avec lui deux décennies d’expérience dans le secteur des SaaS, logiciels et communications unifiées. Sa carrière a été marquée par des postes clés chez des leaders tech comme Microsoft et 8×8, où il a développé des compétences spécialisées dans la vente de solutions et services complexes. Cette nomination vise à élargir le réseau de partenaires d’Appian en France, renforçant ainsi sa présence sur le marché de l’automatisation des processus métiers.

BILL DUNNION est nommé directeur de la sécurité des systèmes d’information de Mitel, entreprise leader dans les solutions de communication d’entreprise. Dunnion, cofondateur de l’Ottawa Cyber Security Meetup et ancien responsable marketing produit chez Mitel, supervisera la stratégie de sécurité, l’architecture et la conformité de l’entreprise. Son expérience comprend une forte implication dans les communautés cyber et une carrière de plus de 25 ans dans le secteur.

PIERRE TOUBIN est nommé head of publishers France de Weborama avec pour objectif de faire croître l’adtech parmi les éditeurs et régies publicitaires. Auparavant, Toubin a dirigé la publicité digitale chez Slate, Altice Media, et Challenges, et a fondé une entreprise dans l’import-export de meubles anciens. Sa mission chez Weborama intègre le développement de produits innovants et la collaboration étroite avec les départements de R&D.

PAUL VAILLANT devient directeur produit de la start up cyber Tenacy, une plateforme SaaS spécialisée dans la gestion de la cybersécurité et de la conformité. Vaillant, diplômé de Centrale Nantes avec une expérience chez Wavestone et Wing, aura pour mission de développer des solutions adaptées aux enjeux complexes de la cybersécurité.

La transformation digitale des entreprises : principes, exemples, mise en œuvre et impact social (par Océane Mignot) chez Dunod

Dans son ouvrage, l’experte en transformation digitale et efficacité opérationnelle, propose une analyse approfondie des challenges auxquels les organisations doivent faire face dans un monde en mutation. À travers des études de cas détaillées d’entreprises telles que Tesla, Carrefour ou Bank Of America, ce livre offre une perspective éclairante sur les stratégies essentielles pour réussir la transition numérique. On y présente les principes de base pour définir une stratégie digitale efficace, quel que soit la taille de l’entreprise, avec une approche structurée en 6 étapes claires. Les exemples de grands groupes français illustrent les bénéfices tangibles d’une transformation numérique bien menée, soulignant l’importance pour les dirigeants de se préparer aux innovations telles que l’IA générative et la robotisation. La thématique de la transformation numérique est cruciale pour les entrepreneurs, représentant non seulement une nécessité pour rester compétitif, mais aussi une opportunité d’innover et de redéfinir les pratiques commerciales. Mignot, avec son expérience et en fondant sa propre start up Tech (Simploo), apporte une expertise précieuse et des conseils pratiques pour naviguer dans ce paysage digital et organisationnel en constante évolution.

