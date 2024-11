Planity, l’assistant digital tout-en-un pour les professionnels de la beauté

Depuis sa création, Planity a su se positionner comme bien plus qu’une simple plateforme de réservation en ligne adressant le secteur des professionnels de la beauté: salons de coiffure, instituts de beauté, barbiers, manucure ou encore spa,… Son approche tout-en-un transforme l’expérience de ses clients en leur permettant de centraliser et d’optimiser leurs opérations. La startup qui domine le marché, fait face à une forte concurrence active de Treatwell et Kiute Pro.

Avec un abonnement fixe de 60 à 100 € par mois, sans commission sur les rendez-vous, Planity offre une solution qui a séduit de nombreux commerçants. En six ans, elle a géré plus de 200 millions de rendez-vous pour ses 30 000 partenaires et revendique 8 millions d’utilisateurs actifs chaque mois.

Derrière l’apparente simplicité de la prise de rendez-vous qui a été le produit d’entrée de marché, Planity propose désormais un ensemble de fonctionnalités avancées. Le logiciel inclut un système de gestion des stocks, qui aide les salons à anticiper les besoins de réapprovisionnement, et une fonctionnalité d’encaissement qui simplifie la gestion des paiements. En parallèle, Planity assure la gestion des rendez-vous via un agenda digital où s’enregistrent automatiquement les créneaux libres et les annulations, offrant une visibilité constante sur la disponibilité du personnel.

Pour les utilisateurs, la possibilité de réserver en ligne 24h/24 se traduit par un accès facilité aux services, tandis que les rappels SMS réduisent les oublis de rendez-vous. Du côté des professionnels, cette automatisation des rappels minimise les créneaux perdus, optimisant ainsi le taux de remplissage des journées. En moyenne, les partenaires de Planity constatent une hausse de 15 % de leurs revenus, principalement due à la réduction des rendez-vous annulés et à la visibilité accrue en ligne.

Une culture d’entreprise axée sur la proximité pour aider la transition numérique du marché

Au cœur de Planity, l’attention portée à la relation client se veut au coeur de l’organisation même de l’entreprise. L’équipe, composée de plus de 200 collaborateurs, se concentre sur l’accompagnement de chaque professionnel du secteur de la beauté dans sa transition numérique. Avec une équipe de commerciaux répartie sur l’ensemble du territoire, Planity mise sur la proximité pour convaincre les professionnels de la beauté de passer au digital et pour les former efficacement sur les outils mis à disposition.

Un financement solide pour soutenir l’expansion

Fondée en 2016 par Antoine Puymirat, Jérémy Queroy et Paul Vonderscher, Planity a levé plus de 100 millions d’euros, dont 50 millions en début d’année 2023 lors d’un tour de financement Série B mené par SIGNA INVESTMENTS, avec le soutien de Bpifrance et Hi Inov. Planity compte également des investisseurs historiques comme Alven Capital, Eiffel Investment Group, Crédit Mutuel Innovation, et le fonds Revaia. Bien que seul 13 % du marché de la beauté est actuellement digitalisé, un chiffre qui devrait dépasser 60 % d’ici cinq ans, l’objectif de ce soutien financier est de permettre à Planity d’investir dans son expansion internationale, notamment en Belgique et en Allemagne, et d’explorer de nouvelles verticales métiers dans le secteur du bien-être. Ces fonds sont également destinés au développement de nouvelles fonctionnalités logicielles, comme la gestion de la paie et de la comptabilité, renforçant l’offre tout-en-un de Planity.