PoliCloud lève 7,5 millions d’euros pour bâtir une infrastructure cloud souveraine et distribuée

PoliCloud conçoit une nouvelle génération d’infrastructures cloud, combinant micro-centres de données propriétaires et technologie logicielle de Hivenet, afin de proposer une alternative frugale, souveraine et scalable au modèle hyperscaler. L’approche repose sur une architecture hybride et localisée qui permet une mutualisation optimisée des ressources, tout en répondant aux exigences de résilience, de sécurité et d’efficacité énergétique.

L’offre cible les administrations publiques, les entreprises et les PME, avec une promesse explicite : puissance de calcul souveraine, performances rapides, sécurité renforcée et réduction de l’empreinte énergétique et immobilière. À horizon fin 2025, PoliCloud prévoit le déploiement de plus de 1 000 GPU. L’objectif est fixé à 20 000 GPU d’ici 2026.

« PoliCloud répond à un besoin crucial du marché : disposer d’une infrastructure cloud souveraine qui conjugue sécurité, performance et responsabilité environnementale. Nos capacités uniques en edge computing offrent des bénéfices significatifs aux utilisateurs des secteurs public et privé », déclare David Gurlé.

Face à l’explosion des besoins liés à l’IA générative et au calcul intensif, PoliCloud entend structurer une réponse européenne, adaptée aux spécificités territoriales.

Le modèle repose sur des partenariats avec les municipalités, qui hébergent les nœuds, fournissent l’électricité et la connectivité, et bénéficient d’un ancrage local renforcé. Dévoilée au World AI Cannes Festival en février 2025 avec le soutien de cinq villes des Alpes-Maritimes, la société a déjà commercialisé quatre unités et anticipe plus de 6 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici fin 2025.

C’est dans cette dynamique que PoliCloud annonce une levée de fonds de 7,5 millions d’euros pour déployer à l’échelle son infrastructure cloud distribuée.

Stephanie Hospital, fondatrice et PDG de OneRagtime, et investisseur dans la startup souligne de son côté : « PoliCloud se distingue par sa capacité unique à offrir une puissance de calcul décentralisée, illimitée, abordable, sécurisée et écoresponsable, répondant ainsi à une demande croissante. »

Pour Inria, qui entre au capital via sa filiale Inria Participations, il s’agit d’un prolongement naturel du partenariat stratégique existant avec Hivenet. « Inria et PoliCloud partagent la même philosophie d’une voie décentralisée vers le cloud, pour une informatique sécurisée et distribuée, mais où les ressources peuvent aussi être partagées en fonction des besoins », explique Bruno Sportisse, PDG de l’institut.

PoliCloud a levé 7,5 millions d’euros en amorçage mené par GLOBAL VENTURES, avec la participation de INRIA PARTICIPATIONS, ONERAGTIME, MI8, ainsi que plusieurs business angels.