Pourquoi faut-il allier transformation digitale et méthode agile en entreprise?

Nous entendons régulièrement autour de nous des références à l’agilité des entreprises et à la transformation numérique. On en parle partout. Cependant, peu de personnes et d’entreprises comprennent vraiment ce qu’est l’une ou l’autre et encore moins ce qu’il faut mettre en place au sein de son entreprise pour y parvenir.

La nouvelle ère du digital

En ce qui concerne le digital et la transformation numérique, l’une des définitions les plus complètes et les plus précises que l’on puisse trouver pour ce terme est disponible sur le site EnterprisersProject. Selon eux, la définition de la transformation numérique est la suivante :

« La transformation numérique est l’intégration de la technologie numérique dans tous les domaines d’une entreprise, changeant fondamentalement la façon dont vous opérez et offrez de la valeur aux clients. C’est aussi un changement culturel qui exige des organisations qu’elles remettent continuellement en question le statu quo, qu’elles expérimentent et qu’elles se sentent à l’aise avec l’échec. »

C’est une définition assez intéressante, car la transformation digitale est présentée comme un outil, un moyen d’arriver à ses fins. La digitalisation des processus et des fonctions au sein de l’entreprise va changer fondamentalement la façon d’y travailler, mais aura aussi un impact sur la culture de votre entreprise et enfin sur la manière dont vous imaginez vos produits et services.

Ce n’est pas pour rien que nous vivons à l’ère du numérique. Les entreprises qui veulent prospérer à l’heure actuelle doivent délivrer rapidement de la valeur à leurs clients de la manière la plus efficace possible. Pour ce faire, il est nécessaire qu’elles revoient en profondeur leurs processus, leur portefeuille de produits et services, l’organisation de leurs équipes et la culture de l’entreprise.

Au fil des années, les méthodologies agiles, tant au niveau de l’équipe que de l’organisation en elle-même, ont été un allié solide de la transformation numérique.

Lorsque les méthodes agiles sont apparues, on pensait que ces méthodes ne pouvaient être appliquées qu’au développement informatique, mais, au fil des années d’autres secteurs ont commencé à adopter les pratiques agiles et aujourd’hui on peut voir qu’elles sont utilisées aussi bien par les équipes commerciales, marketing, financières ou encore RH.

Pourquoi la méthode agile est-elle un excellent allié dans la transformation digitale ? Tout simplement parce qu’elle donne aux équipes la liberté de trouver rapidement des idées, de les tester et d’en tirer des enseignements. Ils peuvent ensuite choisir de pivoter ou de persévérer -des compétences essentielles pour survivre à l’ère du numérique.

L’agilité en entreprise est plus qu’une simple transformation numérique…

L’agilité en entreprise est déterminée par sa capacité à changer ou à adapter rapidement sa stratégie, en réponse aux changements qui se produisent sur le marché mais aussi en fonction des demandes reçues des clients.

Cela permet de comprendre qu’il est essentiel de savoir gérer les opérations et les ressources de manière flexible, en ayant pour objectif de fournir le maximum de valeur au client, tout en apportant de la valeur à l’entreprise. Mais cela ne sera possible que si la capacité à détecter le marché et à s’adapter en conséquence fait partie du fonctionnement quotidien de l’entreprise.

La prise de conscience de l’état réel de l’environnement commercial de l’entreprise est obligatoire. À ce stade, les entreprises ont besoin de clarifier leur mission et leur vision, et de disposer d’un processus décisionnel fondé sur les données et réparti sur tous les niveaux et secteurs d’activité.

Il n’est ni facile, ni rapide de déployer ce type de capacité. Il est nécessaire d’intégrer des systèmes capables de générer des données qualitatives et quantitatives, reliant les indicateurs clés de performance aux objectifs stratégiques et pouvant être suivis jusqu’à l’exécution par les équipes. Et c’est là que la transformation digitale joue un rôle. L’agilité en entreprise est plus qu’une simple transformation numérique. Elle va bien au-delà.

La transformation digitale est un accélérateur de l’agilité en entreprise

La transformation numérique est un levier d’accélération pour l’agilité en entreprise, car elle crée les conditions permettant à l’entreprise de s’adapter rapidement, en se concentrant sur les initiatives les plus stratégiques qui apporteront le plus de valeur dans le délai le plus court possible.

La seule exigence qui doit être comprise est que cet effort ne doit pas être fait de manière isolée. L’ensemble de l’entreprise doit s’investir dans cet effort d’amélioration et de changement, sans quoi il s’arrêtera, s’effondrera ou n’apportera pas les résultats escomptés. Le leadership à tous les niveaux et dans tous les domaines est essentiel pour cette action, car ce sont ces personnes qui peuvent effectivement conduire et diriger le changement.

Enfin, en tant qu’entreprise, si vous pensez à la transformation digitale, c’est une première étape solide, mais n’oubliez pas que l’agilité en entreprise est l’objectif ultime, tandis que la transformation numérique ouvre la voie pour y parvenir.