Face à l’intensification de l’activité des fusions-acquisitions, les méthodes traditionnelles de sourcing ne suffisent plus à répondre aux exigences actuelles des acteurs du M&A. Le point de départ d’Inven est la résolution d’un problème rencontré chez McKinsey par Niilo Pirttijärvi, cofondateur et CEO : « Nous avions une liste de 2 000 entreprises et devions trouver parmi elles les meilleures cibles pour nos clients. Nous examinions chaque entreprise une à une. Ce processus prenait des semaines, voire des mois dans certains projets. C’est précisément le problème qu’Inven résout. »

TL;DR : Pourquoi Ventech et Vendep misent 11,2 millions d’euros sur l’IA d’Inven? 👥 Pour qui est-ce important ? Fonds de capital-risque et banques d’investissement

Cabinets de conseil (McKinsey, BCG, Bain)

Équipes M&A en quête d’efficacité opérationnelle 💡 Pourquoi c’est stratégique ? Automatisation du sourcing via l’IA, analyse accélérée

Réduction drastique du temps de traitement des données

Identification rapide des cibles difficiles à détecter manuellement 🔧 Ce que ça change concrètement Productivité accrue avec plusieurs analyses par jour au lieu d’une seule

Réduction des coûts liés aux recherches complexes

Analyse sur de nouveaux critères (ex startups en mode Stealthmode)

L’approche d’Inven dépasse la simple automatisation, selon Niilo Pirttijärvi : « Aujourd’hui, l’essentiel du temps est consacré à la collecte des données. Avec Inven, nos clients obtiennent ces données en quelques clics. Plutôt que d’avoir leur analyse prête à 17 heures, ils l’ont dès 10 heures du matin, ce qui leur permet d’effectuer plusieurs analyses supplémentaires dans la journée. »

La startup a également introduit des fonctionnalités ciblées pour le secteur du capital-risque, permettant des recherches avancées comme la détection rapide d’entreprises dont les fondateurs ont déjà travaillé dans des licornes. Niilo Pirttijärvi explique qu’« Un partenaire d’un fonds m’a indiqué qu’ils payaient 40 000 dollars par an simplement pour suivre les entreprises en mode stealth. Cela nous a confortés dans l’idée que c’était exactement ce que nous devions construire. »

Grâce à sa technologie, Inven réalise en quelques minutes des analyses auparavant impossibles manuellement ainsi « Trouver toutes les entreprises américaines dont les fondateurs sont finlandais exigeait auparavant une vérification entreprise par entreprise. Avec notre IA, cela ne prend que quelques minutes », précise-t-il.

Ventech et Vendep Capital investissent ainsi 11,2 millions d’euros en série A dans la startup finlandaise Inven, convaincus que sa plateforme d’intelligence artificielle peut transformer durablement ce secteur stratégique.

Tero Mennander, General Partner chez Ventech, explique les raisons de cet investissement : « Leur avantage de premier entrant, fondé sur l’extraction propriétaire de données alimentée par l’IA, les positionne pour transformer le marché des données M&A estimé à 12,6 milliards de dollars. »

Fondée en 2022 par Niilo Pirttijärvi, Tommi Kupiainen et Ekku Leivonen, tous anciens consultants chez McKinsey et Boston Consulting Group, Inven utilisera ces fonds pour doubler ou tripler ses effectifs dans les domaines de l’ingénierie IA et du développement produit, et compte se développer aux Etats Unis.