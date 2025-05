SaaSOffice mise sur le contrôle d’accès cloud pour construire un champion européen du smart workplace

L’éditeur français SaaSOffice vient d’annoncer l’acquisition de Welcomr, spécialiste du contrôle d’accès 100 % cloud, pour renforcer son offre dans le domaine des bâtiments intelligents. Avec cette opération, SaaSOffice poursuit sa stratégie de consolidation du marché du workplace management en intégrant une brique technologique critique à savoir l’accès physique aux espaces tertiaires.

TL;DR – SaaSOffice acquiert Welcomr pour muscler sa plateforme de smart workplace 👥 Pour qui est-ce important ? Décideurs immobiliers cherchant à digitaliser la gestion des accès

Exploitants de bureaux, coworkings, foncières tertiaires multisites

Intégrateurs et facility managers opérant des systèmes connectés

Responsables IT et SIRH en charge des flux d’accès et de sécurité

Investisseurs et acteurs du smart building européen 💡 Pourquoi c’est stratégique ? Ajout d’un module de contrôle d’accès cloud à une suite SaaS modulaire

Intégration verticale software + hardware, dans une logique souveraine

Interopérabilité avec les systèmes existants (Office 365, SIRH, etc.)

Complémentarité des expertises produit et industrielle

Vecteur d’expansion internationale via une marque déjà référente 🔧 Ce que ça change concrètement Centralisation des fonctions de réservation, accès et pilotage bâtiment

Suppression des silos entre contrôle physique et gestion numérique

Accès cloud compatible avec standards du marché (Aperio, OSDP…)

Renforcement des garanties RGPD et du traitement local des données

Accélération de l’industrialisation et du déploiement à l’échelle

Une ambition européenne sur un marché en recomposition

Créé autour du trio Christophe Courtin, Didier Fornetti et Brice Arnavon, SaaSOffice développe une suite modulaire de logiciels pour la gestion des environnements de travail. Ses solutions adressent les enjeux de réservation d’espaces, de pilotage des équipements, de gestion énergétique ou encore de supervision multisite. L’objectif est de proposer une offre unifiée, interopérable et centrée sur les nouveaux usages des espaces professionnels.

Dans un contexte de transformation rapide du bureau (hybridation des usages, explosion du coworking, rationalisation des surfaces), SaaSOffice entend structurer une alternative française face aux suites internationales verticalisées, notamment nord-américaines. L’intégration de Welcomr s’inscrit dans cette dynamique en permettant de relier les flux numériques (SaaS) aux flux physiques (accès, sécurité, occupation) au sein d’une même interface.

Welcomr : une brique matérielle native, 100 % cloud

Fondée en 2016, Welcomr s’est spécialisée dans les contrôles d’accès numériques, compatibles avec les standards industriels (OSDP, Aperio, Simons Voss), et exploitables via une interface cloud. Sa plateforme permet de gérer à distance l’accès aux bâtiments via badges, QR codes, Bluetooth, ou ouverture mobile. Sa technologie est utilisée par des acteurs comme BNP Paribas Real Estate, Icade, SNCF ou Engie, et représente aujourd’hui environ 50 % du marché français du coworking, selon la société.

Welcomr apporte à SaaSOffice une capacité industrielle rare à savoir la maîtrise de toute la chaîne, de la fabrication du matériel jusqu’à l’interface logicielle. Cette intégration va permettre au groupe de proposer une solution combinant supervision digitale et accès physique sécurisé, tout en respectant les exigences RGPD sur le traitement des données sensibles.

Une stratégie modulaire, pilotée par l’usage

Contrairement à certains acteurs qui misent sur des plateformes fermées, SaaSOffice revendique une logique d’écosystème. Ses modules peuvent s’intégrer aux outils déjà en place (SIRH, ERP, calendriers, etc.), sans imposer un environnement propriétaire.

En ajoutant la couche « contrôle d’accès » à sa suite logicielle, SaaSOffice couvre désormais l’ensemble du spectre de gestion d’un bâtiment tertiaire (planification, réservation, supervision, sécurité, ouverture), le tout depuis une interface unique, adaptée aux besoins des exploitants comme des utilisateurs finaux.