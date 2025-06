Project A lève 325 millions d’euros pour accélérer son modèle hybride de studio VC

Project A vient de boucler un nouveau fonds de 325 millions d’euros, renforçant son positionnement singulier à la croisée du capital-risque et du venture studio. En intégrant le soutien aux fondateurs dès l’idéation à une stratégie d’investissement early stage structurée, le fonds berlinois entend s’imposer comme l’un des piliers du pré-amorçage technologique européen.

Avec son Fund V, Project A renforce un modèle devenu rare sur la scène VC avec une approche résolument hands-on, combinant financement et accompagnement structurel via son propre studio interne. Celui-ci permet de valider des idées, de constituer des équipes, d’itérer sur le marché, et de faire émerger des projets avant même un premier tour. Les startups 11x, ARX Robotics ou ENAPI en sont issues. « Nous cherchons à être un partenaire indispensable dès les premiers jours », résume Anton Waitz, General Partner.

Alors que les modèles de venture studio purs peinent à convaincre les LPs institutionnels, Project A tire son épingle du jeu grâce à un véhicule d’investissement robuste, couplé à une infrastructure de création de startup internalisée. Ce modèle séduit un nombre croissant de family offices, d’investisseurs institutionnels et de partenaires transatlantiques. Le Fund V a ainsi été sursouscrit en quatre mois à peine.

L’accompagnement s’étend bien au-delà de la phase initiale. Le fonds aligne une centaine d’experts internes, tech, produit, data, croissance, mobilisables par les startups à tout moment, une approche inspirée de cabinets de conseil intégrés. Cette mécanique d’intervention a contribué à l’essor de sociétés devenues des références de l’écosystème européen comme Trade Republic, Sennder ou Quantum Systems.

Avec une présence renforcée à Londres, où Jack Wang vient d’être promu Partner aux côtés de Malin Posern, Project A affirme son ambition paneuropéenne. « Ce nouveau partenaire ancre notre engagement au Royaume-Uni », indique la société, alors que le capital-risque britannique cherche à se repositionner post-Brexit.

Fondée à Berlin, Project A est dirigée par Florian Heinemann, Anton Waitz, Malin Posern et, depuis peu, Jack Wang. Le fonds gère désormais 1,2 milliard d’euros d’actifs sous gestion. Il se concentre sur les tours pre-seed et seed, avec un accent particulier sur les verticales suivantes : fintech, chaînes d’approvisionnement mondiales, résilience européenne et travail autonome.