PropTech: Checkmyguest reprend les activités de Bnbsitter à la suite de sa fermeture

Après avoir levé 7 millions d’euros en septembre 2019 notamment auprès du fonds d’investissement Entrepreneur Venture, Checkmyguest annonce l’acquisition de Bnbsitter, un service de conciergerie des locations immobilières entre particuliers qui avait mis la clé sous la porte en juillet dernier.

Fondé en 2016 par Kevin Cohen et Joffrey Ichbia, Checkmyguest propose d’accompagner les particuliers ou professionnels dans leurs investissements immobiliers en transformant des locaux commerciaux en logements saisonniers. Ils sont par la suite mis à disposition sur des plateformes telles que Airbnb, Booking, ou encore Expedia.

Miser sur l’expérience client

Dans le cadre de cette acquisition, Checkmyguest souhaite intégrer la technologie de Bnbsitter pour améliorer l’expérience client et accroitre ses activités en France et à l’international. «Cette acquisition constitue une première pierre posée après notre levée de fonds de 7 millions d’euros en septembre dernier et nous souhaitons à l’avenir continuer cette stratégie» ont ajouté Kevin Cohen et Joffrey Ichbia.

Concrètement, Bnbsitter propose aux particuliers ayant loué un appartement via des plateformes comme Airbnb un service complémentaire de conciergerie, avec un accueil et une remise des clefs en mains propres ainsi qu’un service de ménage et de blanchisserie. La startup lancée en 2013 par Piero Cirpiano et Biagio Tumino n’a cependant pas trouvé d’investisseurs suite à la loi ELAN passée en novembre 2018 qui encadre les locations à courte durée en France, et a dû fermer ses portes.

«Beaucoup d’acteurs du marché nous ont approché», commente Piero Cipriano. «Mais Checkmyguest nous a tout de suite séduit par sa capacité à proposer un modèle économique stable, rentable et vertueux. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de rejoindre l’aventure pour apporter notre expérience et notre expertise notamment sur le plan technologique».

À côté des difficultés qu’a connu le secteur de la conciergerie dédiée aux locations immobilières entre particuliers, celui-ci connait aussi un phénomène de consolidation comme l’a montré le rachat du Français Luckey Homes par Airbnb ou de BnbLord par GuestReady.