Protéines d’insectes: InnovaFeed récolte 140 millions d’euros auprès de Temasek et Creadev

La start-up française InnovaFeed, un des leaders de la production de protéines d’insectes pour les animaux d’élevage, a levé 140 millions d’euros, qui vont notamment permettre la construction d’une usine aux Etats-Unis, dans le cadre d’un partenariat avec le géant américain de l’agroalimentaire ADM. Cette nouvelle levée de fonds porte « le financement total d’InnovaFeed à 200 millions d’euros pour accélérer le développement en France et à l’international », a indiqué le groupe jeudi dans un communiqué. Elle est permise par les deux actionnaires historiques d’InnovaFeed, Temasek, fonds souverain singapourien, et Creadev, fonds d’investissement de la famille Mulliez.

Alors que son usine de Nesle, dans la Somme, d’une capacité de 15 000 tonnes de protéines d’insectes par an, est entrée en service il y a moins d’un mois, cette levée de fonds doit permettre la construction d’une « première implantation aux Etats-Unis InnovaFeed, en l’occurrence sur le site du siège d’ADM (Archer-Daniels-Midland Company) à Decatur (Illinois), d’une capacité annuelle de 60 000 tonnes de protéines d’insectes – quatre fois celle de Nesle. La construction de cette usine commencera en 2021, a indiqué la start-up, qui n’a pas souhaité dévoiler le montant de l’investissement.

Un contrat à «très long terme»

Le site d’ADM à Decatur est « le plus gros site de transformation de maïs au monde », a expliqué Clément Ray, président d’InnovaFeed. ADM a accepté de vendre un des derniers terrains disponibles sur son site et conclu avec la start-up « un contrat à très long terme de fourniture de matières premières », selon le dirigeant. Si l’échelle est nettement plus grande, le modèle est identique à celui de l’usine de Nesle, implantée à proximité d’une amidonnerie du sucrier français Tereos. Les coproduits du maïs d’ADM Decatur « seront recyclés localement pour nourrir les insectes grâce à des infrastructures connectées au site. Ce modèle de production permettra également à InnovaFeed d’utiliser 27 mégawatts d’énergie résiduelle récupérée du processus ADM, énergie qui n’était pas valorisée auparavant », a précisé la start-up.

Ce partenariat avec ADM « permet de servir » un contrat passé par InnovaFeed avec un autre géant américain du négoce et de la transformation de matières premières agricoles, le groupe Cargill. « Avec Cargill, nous avons un contrat pour commercialiser des protéines d’insectes dans le secteur de l’aquaculture et le contrat prévoit l’augmentation des capacités de production d’InnovaFeed », explique M. Ray, qui se réjouit de « faire travailler indirectement les deux concurrents et les deux plus gros acteurs de l’agroalimentaire au niveau mondial ».

AFP