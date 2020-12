PropTech: Masteos lève 1,1 million d’euros pour optimiser l’investissement locatif

Selon l’Insee, 7,6% des ménages français sont propriétaires d’au moins un bien locatif. C’est dans ce contexte que Masteos, spécialisé dans les investissements locatifs pour les particuliers, lève 1,1 million d’euros auprès d’un pool d’investisseurs privé. Ce pool se compose de notamment d’Olivier Daligault de Meilleurs Agents, de Pierre Entremont et Maxime Lesaulnier de Onefinestay, de Benjamin Bitton de 2CFinance, de Romain Cottard d’Ader Finance, de Bilal El-Alamy de Equisafe, de Reda Berrehili de SquareBreak et de Guillaume Lestrade, co-fondateur de Meero. La startup ambitionne de développer son offre sur l’ensemble du territoire français.

Lancé en 2019 par Maxime Hanquier et Thierry Vignal, Masteos développe une plateforme à destination des particuliers qui cherchent à investir dans un bien immobilier. De l’obtention du prêt bancaire à la gestion du bien, en passant par les éventuels travaux et ameublements, la startup accompagne ces particuliers dans leurs démarches.

Masteos compte 54 collaborateurs et revendique plus de 80 opérations d’investissements réalisées dans 35 villes depuis son lancement. Les biens gérés par la startup génèreraient un rendement moyen de 8%. Présente à Paris, Lille Bordeaux et Marseille, la startup ambitionne de s’implanter dans d’autres grandes villes françaises en 2021, notamment à Lyon, Nantes, Montpellier et Strasbourg.

Masteos : les données clés

Fondateurs : Maxime Hanquier et Thierry Vignal

Création : 2019

Siège social : Paris

Secteur : PropTech

Activité : gestion des investissements locatifs

