Le livre blanc « Technologies : qui sont les Early adopters et comment se comportent-ils ? » étudie la façon dont les nouvelles technologies sont adoptées dans 25 pays. Il s’appuie sur le témoignage de plus de 370 000 consommateurs, sur leurs habitudes et attitudes en matière de technologie. Dans un second temps, le livre blanc se concentre sur 6 marchés clés et s’intéresse plus précisément : à la smart home aux États-Unis

aux accessoires connectés à porter sur soi (wearable technology) en Angleterre

à la 5G en France

aux assistants vocaux en Allemagne

à la télévision en Inde

aux smartphones en Indonésie



Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

Online Form – [Livre Blanc] Technologie 5G : barrières et motivations des consommateurs français – YouGov

YouGov est un institut d’études international offrant des solutions globales et innovantes. Fondé à Londres en 2000, YouGov dispose d’un des plus grands panels propriétaires au monde : plus de 11 millions de panélistes – dont 460 000 en France. YouGov offre à ses clients des insights collectés en temps réel et continu, accessibles notamment via une plateforme en ligne simple et intuitive : Crunch. Une équipe dédiée est également présente depuis le design du questionnaire jusqu'aux livrables. Toutes les data YouGov sont connectées entre elles permettant ainsi une approche holistique et une granularité d'analyse unique sur le marché. Plus de 80 000 variables sont en effet disponibles pour démultiplier les enseignements des études clients.

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Decode Media SAS pour la société YouGov et sont conservées pendant 1 an. Conformément à la loi “informatique et libertés”, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en envoyant un mail à dpo@decode.media. »