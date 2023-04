Prospection B2B et RGPD : Naviguer en eaux troubles sans perdre le cap

Je vous propose aujourd’hui une plongée au cœur de la prospection B2B et du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Dans cet océan de règles et de bonnes pratiques, nous naviguerons à travers des exemples concrets et des études de cas pour mieux comprendre comment mener à bien vos campagnes de prospection B2B tout en respectant les obligations légales.

L’iceberg RGPD dans la mer de la prospection B2B

La prospection B2B est une pratique courante pour développer son activité et trouver de nouveaux clients. Cependant, depuis l’entrée en vigueur du RGPD en mai 2018, de nombreuses entreprises se sont retrouvées désemparées face à la complexité des règles à respecter en matière de protection des données personnelles.

La distinction entre opt-in (l’accord préalable du destinataire) et opt-out (l’absence d’opposition du destinataire) est une des clés pour rester en conformité avec le RGPD. Mais ce n’est pas tout ! Il faut également veiller à la qualité des fichiers utilisés, à l’information des prospects et au respect de leurs droits.

Les règles d’opt-in et d’opt-out sont essentielles pour comprendre comment gérer la prospection en respectant le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Ces deux notions concernent le consentement des personnes à recevoir des communications commerciales. Voici une explication détaillée de ces concepts :

Opt-in :

L’opt-in est un principe selon lequel une personne doit donner son accord préalable (consentement) pour recevoir des messages commerciaux. Autrement dit, si le prospect n’a pas explicitement dit « oui », c’est « non ». L’opt-in est généralement requis pour les communications de type B2C (du professionnel au consommateur) par e-mail, SMS, MMS, automates d’appels ou fax.

Pour recueillir l’opt-in, vous devez proposer une case à cocher non pré-cochée lors de l’inscription, accompagnée d’un texte clair et précis décrivant l’objet des communications commerciales. Le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque. Il est important de conserver une trace du consentement recueilli, notamment en cas de contrôle par la CNIL.

Opt-out :

L’opt-out est le principe inverse de l’opt-in, où le destinataire de la publicité n’a pas exprimé son opposition à recevoir des messages commerciaux. En d’autres termes, si le prospect n’a pas dit « non », c’est « oui ». L’opt-out est souvent utilisé pour les communications B2B (de professionnel à professionnel) par e-mail, ainsi que pour les communications B2C adressées par voie postale ou par téléphone.

Dans le cas de l’opt-out, il est crucial d’informer les destinataires de leur droit à s’opposer à la réception de messages commerciaux et de leur fournir un moyen simple et gratuit pour exercer ce droit. Par exemple, vous pouvez inclure un lien de désabonnement dans vos e-mails ou mentionner la possibilité de s’inscrire sur la liste d’opposition Bloctel pour les appels téléphoniques.

Les écueils à éviter

Il est primordial de ne pas utiliser des données personnelles collectées illégalement ou de façon douteuse. Par exemple, une étude réalisée en 2020 a montré que près de 60 % des bases de données commercialisées en ligne étaient en infraction avec le RGPD.

Pour éviter les plaintes à la CNIL et préserver votre réputation, privilégiez les fichiers qualifiés et optez pour des partenaires sérieux et reconnus dans le domaine de la collecte de données.

Le bon cap à suivre

Pour mener à bien vos campagnes de prospection B2B tout en respectant le RGPD, voici quelques conseils à suivre :

Informez vos prospects sur la manière dont vous utilisez leurs données et offrez-leur la possibilité de s’opposer à leur traitement. Dans un cas récent, une entreprise ayant omis de fournir ces informations s’est vue infliger une amende de 50 000 euros par la CNIL. Privilégiez les méthodes de prospection moins intrusives et plus respectueuses de la vie privée, comme l’envoi d’e-mails personnalisés plutôt que des appels téléphoniques non sollicités. Une étude de 2021 a révélé que les prospects étaient 30 % plus enclins à répondre favorablement à une sollicitation par e-mail qu’à un appel téléphonique. Assurez-vous de la qualité et de la légalité des données que vous utilisez. Utilisez des sources fiables et vérifiez régulièrement la pertinence et l’exactitude des informations que vous détenez. Mettez en place des processus internes pour garantir la conformité avec le RGPD et former vos équipes aux bonnes pratiques. Dans une enquête menée en 2022, il a été constaté que 80 % des entreprises ayant mis en place des procédures internes strictes et formé leurs employés aux règles du RGPD ont vu une diminution significative des plaintes et des incidents liés à la protection des données. Documentez vos actions et vos choix en matière de prospection B2B et de traitement des données. Cela vous permettra de justifier votre conformité en cas de contrôle par les autorités compétentes. Préparez-vous à répondre aux demandes d’exercice des droits des prospects, notamment en matière d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement des données. Cela vous évitera des sanctions et renforcera la confiance de vos prospects et clients. Soyez transparent avec vos partenaires commerciaux et exigez d’eux le respect du RGPD. Un maillon faible dans la chaîne de traitement des données peut mettre en péril l’ensemble de vos efforts.

L’horizon prometteur de la prospection B2B respectueuse du RGPD

En respectant le RGPD et en adoptant une approche éthique de la prospection B2B, vous renforcerez la confiance de vos prospects et clients, tout en minimisant les risques juridiques et financiers. Les entreprises qui ont su s’adapter aux nouvelles exigences du RGPD ont constaté une augmentation de leur taux de conversion et de leur chiffre d’affaires.

En conclusion, naviguer en eaux troubles n’est pas sans risques, mais en adoptant les bonnes pratiques et en respectant les règles du RGPD, vous pourrez mener à bien vos campagnes de prospection B2B et conquérir de nouveaux marchés.

Alors, hissez les voiles, mettez le cap sur le respect des données personnelles, et bon vent pour vos campagnes de prospection B2B !