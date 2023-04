Down round: une gouvernance bouleversée, de nouveaux équilibres à créer

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Les down rounds, ces levées de fonds, dans lesquelles la valorisation de l’entreprise est inférieure à celle du tour précédent, sont souvent redoutées. Néanmoins, elles offrent des enseignements précieux sur la gouvernance d’entreprise et la relation entre fondateurs et investisseurs.

Les down rounds : une réalité inévitable pour certaines startups

Dans un monde idéal, une entreprise verrait sa valorisation croître sans cesse. Hélas, la réalité est parfois différente. Prenons l’exemple de Foursquare, une entreprise américaine de géolocalisation, qui a dû procéder à un down round en 2016. Sa valorisation est passée de 650 millions de dollars en 2013 à 250 millions de dollars en 2016, ce qui a servi de signal fort pour revoir sa stratégie et rebondir.

Les conséquences juridiques et organisationnelles du down round

Les down rounds ont des implications majeures pour une société. D’abord, la dilution des actions des fondateurs et des employés peut être importante, impactant leur motivation et leur implication. Ensuite, les investisseurs peuvent obtenir de nouveaux droits de gouvernance, tels que des sièges au conseil d’administration ou des droits de véto sur certaines décisions stratégiques.

L’exemple de la société américaine Lyft, ayant procédé à un down round en 2014, est éloquent. Suite à cette opération, les investisseurs ont obtenu un droit de véto sur toute acquisition supérieure à 10 millions de dollars, renforçant leur contrôle sur la stratégie de l’entreprise.

Les défis stratégiques liés au down round

Face à un down round, les fondateurs et les dirigeants doivent redoubler d’efforts pour rassurer les investisseurs et mettre en place une nouvelle stratégie viable. Cela peut impliquer de repenser le modèle économique, de réduire les coûts ou encore d’explorer de nouveaux marchés. Dans le cas de Foursquare, par exemple, la société a su se réinventer en se positionnant sur le marché de la publicité géolocalisée et en développant des partenariats avec des entreprises telles qu’Uber et Snapchat.

Entrepreneurs et investisseurs : L’heure des comptes

Les down rounds ont un impact significatif sur la relation entre investisseurs et fondateurs. Il est essentiel pour les deux parties de maintenir une communication ouverte, transparente et constructive pour traverser cette période difficile.

La confiance mise à l’épreuve

Un down round peut remettre en question la confiance entre les investisseurs et les fondateurs. Les investisseurs peuvent se sentir trompés si les projections de croissance et les objectifs n’ont pas été atteints. De leur côté, les fondateurs peuvent se sentir dépossédés de leur projet et leur motivation peut en pâtir.

Pour éviter une détérioration de la relation, il est crucial que les deux parties communiquent honnêtement sur les raisons du down round et les mesures à prendre pour redresser la situation.

La répartition des pouvoirs et la prise de décision

Le down round peut également bouleverser la répartition des pouvoirs au sein de l’entreprise. Les investisseurs, en obtenant de nouveaux droits de gouvernance, peuvent exercer une influence accrue sur la prise de décision. Cette nouvelle dynamique peut être source de tension si les fondateurs se sentent marginalisés.

Il est donc important de trouver un équilibre entre l’autonomie des fondateurs et le contrôle des investisseurs pour assurer le bon fonctionnement et la réussite de l’entreprise.

La nécessité d’un alignement stratégique

Les down rounds mettent en évidence l’importance d’un alignement stratégique entre les investisseurs et les fondateurs. Les deux parties doivent travailler ensemble pour définir une nouvelle vision et des objectifs communs, adaptés à la nouvelle réalité de l’entreprise.

Cela peut passer par une révision du business plan, une redéfinition des priorités ou l’exploration de nouvelles opportunités de marché. L’implication active des investisseurs dans cette démarche peut être bénéfique pour l’entreprise, en apportant un regard neuf et des ressources supplémentaires.

Le rôle des clauses contractuelles

Enfin, il est important de souligner le rôle des clauses contractuelles, telles que les pactes d’actionnaires, pour encadrer et protéger la relation entre investisseurs et fondateurs lors d’un down round. Ces clauses peuvent prévoir des mécanismes de protection pour les fondateurs, tels que des droits d’anti-dilution ou des droits de sortie conjointe, ainsi que des mécanismes de gouvernance pour assurer une collaboration efficace entre les parties prenantes.

En somme, la relation entre investisseurs et fondateurs est un enjeu majeur lors d’un down round. Une communication transparente, un alignement stratégique et des clauses contractuelles adaptées sont autant d’éléments clés pour préserver cette relation et assurer le succès de l’entreprise malgré les défis rencontrés.

La relation entre investisseurs : une dimension souvent négligée, avec parfois des duels d’intérêts

La relation entre les investisseurs eux-mêmes est également un aspect important à considérer lors d’un down round. En effet, les investisseurs historiques et les nouveaux investisseurs peuvent avoir des intérêts divergents et des attentes différentes quant à la stratégie de l’entreprise. Il est donc essentiel de bien gérer cette dynamique pour assurer la cohésion et l’alignement des investisseurs autour d’un objectif commun.

La divergence d’intérêts entre investisseurs

Les investisseurs historiques peuvent voir leur part de capital diluée lors d’un down round, tandis que les nouveaux investisseurs bénéficient d’une valorisation plus avantageuse. Cette situation peut créer des tensions entre les deux groupes d’investisseurs, chacun cherchant à protéger ses intérêts.

L’alignement des attentes

Les investisseurs, qu’ils soient historiques ou nouveaux, peuvent avoir des attentes différentes quant à la stratégie de l’entreprise et à son rythme de croissance. Il est crucial d’établir un dialogue entre les investisseurs pour s’assurer qu’ils partagent une vision commune et qu’ils soutiennent les décisions prises par les fondateurs et les dirigeants.

Par exemple, dans le cas de la société américaine Jawbone, spécialisée dans les objets connectés, les investisseurs historiques, tels que Sequoia Capital, et les nouveaux investisseurs, comme BlackRock, ont dû s’entendre sur une stratégie de redressement après un down round en 2015. Cette collaboration a permis à Jawbone de se recentrer sur le marché des wearables et de relancer sa croissance.

La coopération entre investisseurs

Enfin, il est essentiel de promouvoir la coopération entre les investisseurs lors d’un down round. Les investisseurs peuvent mettre en commun leurs ressources, leur expertise et leur réseau pour soutenir l’entreprise dans cette période difficile. La mise en place de comités consultatifs ou de groupes de travail entre investisseurs peut faciliter cette collaboration et favoriser la prise de décision collective.

En conclusion, la relation entre investisseurs est un aspect souvent négligé lors d’un down round, mais elle est pourtant essentielle pour assurer la réussite de l’entreprise. La gestion des divergences d’intérêts, l’alignement des attentes et la coopération entre investisseurs sont autant de défis à relever pour traverser cette période délicate et en ressortir plus forts.

Les risques sur la relation avec les salariés en première ligne : Garder le cap

Les down rounds peuvent également impacter la relation entre l’entreprise et ses salariés, en particulier si ces derniers détiennent des parts ou des stock-options. Il est donc crucial de bien gérer cet aspect pour préserver la motivation et l’engagement des employés.

Les risques pour les salariés actionnaires

Les salariés détenant des parts ou des stock-options peuvent voir la valeur de leur investissement diminuer lors d’un down round, ce qui peut entraîner une baisse de motivation et d’engagement. De plus, les salariés qui ont été embauchés avec des promesses de croissance et de réussite peuvent se sentir trahis si l’entreprise ne tient pas ses engagements.

Il est important de communiquer clairement avec les salariés sur les raisons du down round et les mesures prises pour redresser la situation. Les dirigeants doivent également être attentifs aux attentes des salariés et s’assurer qu’ils comprennent les enjeux et les défis auxquels l’entreprise est confrontée.

Les risques pour le climat social

Un down round peut également engendrer un climat social tendu, notamment si l’entreprise doit procéder à des réductions de coûts, des réorganisations ou des licenciements. Les salariés peuvent craindre pour la stabilité de leur emploi et remettre en question la capacité des dirigeants à gérer la situation.

Les dirigeants doivent être proactifs dans la gestion du climat social et impliquer les salariés dans les décisions qui les concernent. L’instauration d’un dialogue ouvert et constructif permettra de prévenir les tensions et de favoriser la cohésion au sein de l’équipe.

Les risques pour la réputation de l’entreprise

Enfin, un down round peut ternir la réputation de l’entreprise et nuire à sa capacité à attirer et retenir les talents. Les candidats potentiels peuvent être réticents à rejoindre une entreprise en difficulté, tandis que les salariés actuels peuvent être tentés de chercher des opportunités ailleurs.

Les dirigeants doivent redoubler d’efforts pour promouvoir une image positive de l’entreprise et rassurer les salariés sur ses perspectives de croissance à long terme. Il est également crucial de mettre en avant les opportunités de développement professionnel et les avantages offerts par l’entreprise pour attirer et fidéliser les talents.