[Livre blanc] Onboarding : améliorer les performances et l’engagement des employés

En ce qui concerne l’onboarding des employés, la différence entre « adéquat » et « exceptionnel » est vraiment grande. À quel point est-elle grande ? Un excellent onboarding peut améliorer de 50 % le maintien en poste des nouvelles recrues et de 60 % de plus la productivité.

Dans cet e-book, nous allons vous montrer comment augmenter le niveau de votre programme d’onboarding et offrir une expérience qui transformera vos nouvelles recrues en ambassadeurs. Cela inclut les éléments ci-après :