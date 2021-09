Quel impact allez-vous créer cette année?

Hier encore, les médias faisaient la promotion d’entrepreneurs formidables qui avaient « changé le monde ». En prenant du recul, l’histoire a montré que ce changement n’avait pas que du bon, loin de là. Les réseaux sociaux n’ont pas aidé à rapprocher les individus mais ont exacerbé les clivages et les extrêmes, tout en développant sciemment une dépendance nuisible. Les plateformes censées aider chacun à devenir auto-entrepreneur ont aussi révélé de nouvelles formes d’exploitation des plus faibles.

Qu’à cela ne tienne, nous voici dans la nouvelle génération du changement : le changement à impact. Désormais, la règle c’est de créer un impact majeur et positif. Les fonds à impact se multiplient, et les nouvelles stars de l’hyper-croissance sont les chevaliers blancs de la planète.

La «peur de ne pas avoir d’impact»

Dans ce contexte, on peut vite se questionner sur le sens de sa propre vie, et sur sa contribution au monde, qu’on soit entrepreneur ou pas d’ailleurs. Il y a quelques années j’écrivais pour FrenchWeb un article sur « la peur d’être insignifiant ». Aujourd’hui, ce serait plutôt sur « la peur de ne pas avoir d’impact », tant les médias nous couvrent d’histoires formidables qui naturellement viennent questionner notre rapport au monde.

Pourtant, l’impact n’est pas qu’une fonction de volume, contrairement à ce qu’on pourrait nous laisser à penser. C’est aussi une question de profondeur. S’occuper vraiment de son enfant en difficulté scolaire, sauver les emplois de sa petite entreprise en période de crise, aider des patients en fin de vie, ce n’est pas changer le destin de millions de personnes, mais c’est tout aussi important. L’impact ne se mesure pas à la tonne. À l’inverse même, c’est souvent le « dernier kilomètre de l’impact » qui est le plus beau car le plus difficile à mener : il demande du temps individuel, beaucoup d’efforts, pour un résultat invisible du plus grand nombre.

Alors oui, on peut se réjouir de formidables projets menés à coups de dizaines ou de centaines de millions et qui vont aider à remettre la planète sur les rails. Mais il n’en faut pas pour autant minimiser ou dévaloriser les efforts que chacun fait au quotidien pour créer un impact auprès de ses proches, de son équipe, de son entreprise, de ses clients. Soyez fiers de votre impact, quel qu’il soit.

Bonne rentrée !

L’expert

Jean-Louis Bénard est co-fondateur et CEO de Sociabble, une plateforme utilisée dans plus de 80 pays, qui permet aux entreprises de bien informer et d’engager les collaborateurs, pour qu’ils deviennent des ambassadeurs. Il est également Chairman de Brainsonic, une agence qu’il a fondée en 2003. Auteur ou co-auteur de plusieurs ouvrages, dont «Extreme Programming» (Eyrolles), il est par ailleurs investisseur dans plusieurs startups françaises.