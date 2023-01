Qu’est ce que la Data Privacy Management?

La data privacy management, ou gestion de la vie privée des données, est l’ensemble des processus et des pratiques visant à protéger la vie privée et les données personnelles des individus. Elle comprend la collecte, l’utilisation, le stockage et la divulgation des données personnelles de manière responsable et conforme aux réglementations et aux lois sur la vie privée en vigueur.

La gestion de la vie privée des données est devenue de plus en plus importante avec l’explosion de la quantité de données collectées et utilisées par les entreprises et les organisations. Les réglementations sur la vie privée, telles que le règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe, exigent que les entreprises mettent en place des mesures de sécurité et de confidentialité pour protéger les données personnelles de leurs clients et utilisateurs.