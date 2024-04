Qu’est-ce que le « halving », ou la réduction programmée des émissions de bitcoins?

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Tous les quatre ans environ, le « halving » constitue un évènement majeur pour les mineurs de bitcoins, ceux qui mettent à disposition des processeurs informatiques pour faire fonctionner la principale monnaie virtuelle.

Ce phénomène correspond à une réduction de moitié (« halving » en anglais) de la récompense qu’ils perçoivent pour contribuer à la gestion des transactions effectuées dans cette cryptomonnaie. Les estimations suggèrent que le prochain aura lieu peu après la mi-avril.

Comment sont récompensés les mineurs?

Pour fonctionner, l’infrastructure bitcoin a besoin de puissance de calcul, et des particuliers comme des entreprises appelés « mineurs » la fournissent, à l’aide de machines surpuissantes.

Pour récompenser les mineurs, le système crée de nouveaux bitcoins, qu’il distribue à celui qui a validé un « bloc » de données, contenant les dernières transactions effectuées.

Afin de choisir l’utilisateur qui aura ce privilège de validation, une énigme informatique est posée. La machine la résolvant obtient le droit de valider le bloc et donc de recevoir les bitcoins en récompense.

De nombreux mineurs, pour maximiser leurs chances, fonctionnent en coopérative, ou « pool », et se partagent les gains.

Des sociétés spécialisées dans le minage de bitcoins se sont également développées au fil des années: elles opèrent souvent au moyen d’immenses centres qui consomment de grandes quantités d’électricité pour alimenter et refroidir les ordinateurs, ce qui représente un coût considérable en plus de l’équipement.

Le programme informatique du bitcoin adapte la difficulté de l’énigme à résoudre au nombre de mineurs, afin qu’un bloc de transactions soit homologué toutes les dix minutes environ.

A l’origine, la récompense était de 50 bitcoins. Elle a successivement diminué lors des trois premiers « halving », le 28 novembre 2012, le 9 juillet 2016 et le 11 mai 2020, pour atteindre 6,25 bitcoins actuellement.

Elle devrait passer à 3,125 bitcoins la semaine prochaine, pour les quatre prochaines années.

Pourquoi réduire la récompense?

A son lancement en 2009, le bitcoin se voulait à contre-courant des monnaies traditionnelles, accusées de perdre de leur valeur au fil du temps, du fait du pouvoir de création monétaire illimité dont disposent les banques centrales.

Satoshi Nakamoto, le créateur du bitcoin dont la véritable identité reste un mystère, a fixé le nombre maximum de bitcoins en circulation à 21 millions d’unités et choisi un rythme d’émission dégressif.

Le protocole est conçu de telle façon que la récompense accordée pour valider un bloc se réduit de moitié tous les 210.000 blocs.

Au rythme d’un bloc validé toutes les 10 minutes, un « halving » a lieu à l’issue d’une période d’un peu moins de quatre ans.

A noter que lorsqu’on additionne la récompense de 50 bitcoins, plus 25, plus 12,5, plus 6,25, etc. On s’approche progressivement de 100. Et 100 multiplié par 210.000 (le nombre de blocs donnant lieu à un niveau de récompense avant le halving), égal 21 millions! Soit la masse totale de bitcoins prévu à terme. Ce niveau devrait être atteint d’ici à 2040.

Quel impact sur les cours?

En théorie, aucun, car si l’offre de nouveaux bitcoins va se réduire, cela était prévu dès la création de la cryptomonnaie. Dans un marché parfaitement rationnel, ce « halving » ne devrait donc surprendre personne et être déjà intégré dans les cours.

Néanmoins, empiriquement, il a été observé des hausses progressives mais claires avant et après les précédents épisodes de halving, en 2012, 2016 et 2020.

Après l’épisode de 2020, le cours du bitcoin a ainsi été multiplié par près de huit, passant d’environ 9.000 dollars en amont à un pic de 69.000 dollars en novembre 2021.

Cette fois, le prix du bitcoin a bondi en amont de l’évènement.

Le jeton numérique, dont le cours est hautement volatil, a atteint un pic historique à 73.797,98 dollars en mars.

D’autres facteurs ont concouru à ce bond, à commencer par le lancement sur les marchés américains d’un nouveau produit d’investissement qui suit le cours du bitcoin.