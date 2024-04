L’IA, une révolution à l’échelle de la bombe atomique / Acquisition majeure pour WIZ / COMET SOFTWARE dans les trace d’EDG

Les clics dans les e-mails : Entre réalité et bots

En cybersécurité, un phénomène inquiétant affecte la fiabilité des données relatives aux e-mails : une part significative des clics provient de bots plutôt que de vrais lecteurs. Selon Omeda, une plateforme de service d’e-mail, 63% des clics observés pour leurs emailings seraient l’œuvre de bots, un chiffre qui contraste avec les 5% rapportés par AWeber, une autre plateforme du genre. Cette disparité souligne l’impact variable des bots selon les publics ciblés par les e-mails. Les clics générés par ces bots ne sont pas malveillants en soi ; ils résultent souvent de solutions de sécurisation des boîtes de réception contre les cyberattaques, notamment le phishing. Cependant, leur présence fausse les données sur lesquelles les éditeurs de newsletters et les stratégies publicitaires s’appuient, soulevant des questions sur la fiabilité des taux de clics rapportés par les fournisseurs de services d’e-mail. Les experts recommandent donc une vigilance accrue et une communication transparente avec les annonceurs pour ajuster les attentes et les stratégies en conséquence.

IA en cybersécurité : pas de consensus sur les meilleures pratiques

Une nouvelle enquête par Google Cloud et la Cloud Security Alliance révèle que les professionnels de la cybersécurité adoptent l’IA, mais il n’existe pas encore de consensus sur les applications les plus efficaces. Sur 2,486 professionnels de l’IT et de la sécurité interrogés à l’échelle mondiale, 63% estiment que l’IA améliorera la sécurité au sein de leur organisation, tandis que 51% expriment des préoccupations quant aux risques d’une dépendance excessive à l’IA. La majorité des répondants ont déjà testé l’IA pour des objectifs spécifiques liés à la sécurité, avec des applications variées telles que la création de règles, la simulation d’attaques et la détection des violations de conformité, démontrant ainsi le potentiel varié de l’IA dans ce domaine. Cependant, 34% des professionnels sondés croient que l’IA bénéficiera principalement aux équipes de sécurité, contre 31% qui voient des avantages égaux pour les défenseurs et les attaquants. Selon une étude de KPMG, 72% des professionnels de l’IT considèrent les applications cyber comme une priorité pour l’adoption de l’IA générative, soulignant une période d’optimisme prudent et l’anticipation de l’émergence d’applications robustes dans un futur proche.

Cybersécurité et Web3 : Une alliance stratégique se forme

La Ligue pour la sécurité du Web3 (LSW3), nouvelle association professionnelle française, se positionne au cœur des préoccupations cyber dans le secteur du Web3, regroupant cryptomonnaies, blockchain et NFTs. Lancée durant le Salon Paris Blockchain Week, elle réunit déjà des acteurs tels que Binance France, Chainalysis, Raid Square, Vivendi, et le commandement cyber du ministère de l’Intérieur, marquant une étape notable dans la prise en compte des enjeux sécuritaires. Malgré une baisse du « crypto-crime » en 2023, à 24,2 milliards de dollars, l’initiative souligne l’importance de l’image et de la régulation pour le secteur. Avec l’arrivée de géants institutionnels dans le Web3, la sécurité devient une priorité. La LSW3 souhaite proposer un discours de l’industrie sur la sécurité, tout en établissant des pratiques et coopérations pour faire face aux défis du secteur.