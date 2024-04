Vulnérabilités des bornes de recharge de véhicules électriques / CLAROTY vise Wall Street / SAFRAN dynamise ses innovations avec son fonds corporate

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

🎂 Bon anniversaire à Laure CLAIRE REILLIER (LAUNCHWORKS), Franck MAHON (DASSAULT SYSTEMES), Pierre HARANG (55), Philippe HUMEAU (CROWDSEC) Charly NESTOR

+ BREAKING NEWS Avec notre partenaire Brevo, communiquer via email, SMS, chat, et plus encore.

Connaissez vous Connaissez vous la DATAROOM de FRENCHWEB.FR notre base de données de startups et sociétés innovantes françaises: informations clés, fonds levées, chiffres d'affaires, organigramme, axes de développement. Accédez aux informations que nous avons collecté concernant plus de 1000 sociétés

Souveraineté numérique de l’UE : enjeu majeur avant les élections

À l’approche des élections européennes, l’Union européenne se retrouve face à un dilemme majeur concernant la certification de la cybersécurité pour le cloud, avec le nouveau schéma EUCS remplaçant l’EUCC. Notre confrère Thierry Derouet de IT For Business y consacre un article documenté et argumenté : La directive « cloud au centre » de l’État en péril. Le document bruxellois de 221 pages, révélé le 22 mars 2024, propose 3 niveaux de sécurité, mais omet les exigences de souveraineté pour le niveau le plus élevé, contrairement aux versions précédentes.

Cette décision suscite l’inquiétude chez des figures telles que Jérôme Valat de Cleyrop et Guillaume Poupard, ancien directeur de l’ANSSI, qui soulignent l’importance cruciale de protéger les données sensibles et d’appliquer exclusivement le droit européen à ces dernières. Le projet initial exigeant des entreprises Tech de s’associer avec une entité de l’UE pour le traitement des données est désormais en difficulté. Les débats actuels, mêlants enjeux politiques et économiques, pourraient avoir un impact significatif sur l’avenir de la cybersécurité et de la souveraineté numérique en Europe.

VLC : Le succès mondial d’un projet étudiant français

Le lecteur multimédia VLC, créé en 1996 par des étudiants de l’Ecole centrale, s’est imposé comme le logiciel français le plus téléchargé au monde, avec plus de 5 milliards de téléchargements, enregistrant une hausse significative de 2 milliards depuis 2019. Ce succès s’appuie sur sa nature de logiciel libre, recommandé par le gouvernement et préinstallé sur de nombreux ordinateurs. Son symbole, un cône de chantier, témoigne de ses origines modestes et de son développement continu. VLC se distingue par sa capacité à lire presque tous les formats de fichiers vidéo et audio, grâce à l’intégration de multiples codecs. Son évolution, sous l’impulsion de Jean-Baptiste Kempf depuis 2003, inclut désormais des ambitions liées à l’intelligence artificielle, comme l’ajout de sous-titres automatiques. VLC, désormais produit de l’association VideoLAN et soutenu par l’entreprise Videolabs, continue de chercher à briser les monopoles dans le domaine des médias, tout en restant un logiciel gratuit et accessible à tous.

Les projets en cours pour VLC : l’IA pour générer des sous-titres et effectuer des traductions de manière automatique en local et des chaînes TV streaming gratuites. Par ailleurs, VLC est actuellement en phase de test pour une utilisation avec VisionPro.

Avec l’IA, vers un nouveau cinéma, audiovisuel et jeu vidéo

Le Centre National du Cinéma (CNC) a publié un rapport exhaustif sur l’intégration de l’IA dans les industries du cinéma, de l’audiovisuel et du jeu vidéo révélant une soixantaine d’applications déjà identifiées. Ces technologies promettent d’améliorer la productivité, de stimuler la créativité et d’ouvrir de nouveaux marchés, avec un impact particulièrement notable en postproduction, animation, VFX, et développement de jeux vidéo. Cependant, le rapport souligne une adoption hétérogène de l’IA au sein de la filière, attribuable à la diversité des acteurs et à leurs différentes appréhensions vis-à-vis de l’innovation.

Les implications sont vastes, allant de la transformation des métiers et de l’emploi, avec une éventuelle fin de l’hyperspécialisation de certains rôles, à l’accélération de la polarisation du secteur entre les entreprises capables d’investir dans l’IA et celles pour qui elle restera un outil d’assistance. Le rapport met également en avant les défis juridiques et éthiques liés à l’utilisation de l’IA générative, ainsi que les questions relatives à la diversité culturelle et à l’impact écologique de ces technologies.

Deezer nettoie son catalogue de faux contenus audio

DEEZER a récemment supprimé 13 % des contenus de son catalogue, soit près de 26 millions de titres. Cette action, qui s’inscrit dans un « gros ménage de printemps » initié depuis novembre 2023, vise principalement les bruits blancs, les « faux albums » et les créations générées par IA, souvent considérés comme de la pollution numérique.

Avec un catalogue revendiquant 150 millions de titres, Deezer se positionne également contre la fraude et le plagiat, renforçant son soutien aux artistes par des initiatives telles que l’outil Radar, destiné à identifier les œuvres produites par IA.

IA et RGPD : La CNIL établit les règles du jeu

La CNIL a publié ses recommandations pour intégrer l’IA dans le cadre du RGPD, malgré les tensions initiales soulignées par sa présidente, Marie-Laure Denis, entre le RGPD et la régulation de l’IA. À travers 7 fiches pratiques, la CNIL précise comment le RGPD s’applique dès la conception des systèmes d’IA à usage général, tandis que les systèmes destinés à des tâches spécifiques suivent généralement le régime juridique de ces tâches.

Vers une loi européenne de l’Espace après l’été

Le Commissaire européen au Marché intérieur, THIERRY BRETON, a annoncé aux membres du Parlement européen un report dans la présentation de la proposition de loi européenne sur l’espace, initialement attendue en avril, possiblement après les élections de l’UE en juin. Cette loi vise à harmoniser les règles entre les États membres dans ce domaine stratégique croissant. Breton a souligné l’importance de la constellation de satellites IRIS2 pour réduire la dépendance technologique hors Europe. Ce retard, critiqué par certains députés européens, est vu comme un risque pour la compétitivité européenne et la sécurité spatiale, face à l’augmentation des débris spatiaux.

Apple et l’IA : Un virage stratégique pour le M-commerce

APPLE a récemment présenté ReaLM, un nouveau modèle d’IA capable d’extraire des numéros de téléphone ou des recettes d’images, et même de répondre à des requêtes vocales précises. Bien qu’il ne soit pas confirmé si ReaLM sera intégré à Siri ou d’autres produits Apple, ses implications commerciales, surtout pour le M-commerce, sont indéniables. Cette innovation pourrait renforcer l’utilisation de Siri, avec près d’un quart de la population américaine l’utilisant cette année. Parallèlement, la croissance des ventes M-commerce aux États-Unis s’accélère, prévoyant d’atteindre 542,66 milliards de dollars en 2024. Au-delà du mobile, cette technologie pourrait aussi être intégrée à VisionPro et aux enceintes intelligentes.

Google Vids ou Google Slides vidéo

Google Workspace accueille GOOGLE VIDS, un nouvel outil décrit comme un éditeur vidéo, mais ressemblant davantage à une version avancée de Google Slides. Présenté comme le 4e pilier majeur de la suite de productivité de Google, aux côtés de Docs, Sheets et Slides, Google Vids vise moins la création de contenus pour YouTube ou la vidéo que le développement de supports de formation ou de démos produit sous forme de super diaporamas. Avec une interface rappelant celle de Slides, mais dotée d’une timeline vidéo, Google Vids propose également des styles de vidéo, un éditeur de script, et une bibliothèque de médias génériques.

Changement à la tête de l’ETSI

L’Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) s’apprête à tourner une page importante de son histoire avec l’élection imminente de son nouveau DG pour 5 ans. Luis Jorge Romero, qui dirige l’institut depuis 2011, se représente. L’élection prévue pour le 16 avril verra la compétition entre 3 candidats dont le favori, Gilles Brégant, français et directeur de l’Agence nationale des fréquences en France (ANFR). La période à venir s’annonce cruciale, l’ETSI devant naviguer entre les attentes accrues suite à l’adoption de nouvelles législations européennes et les tensions avec la Commission européenne, exacerbées par des critiques sur l’influence des entreprises non européennes au sein de l’institution. Les candidats, chacun avec sa vision et son expertise, promettent une direction renouvelée pour l’ETSI, qui joue un rôle clé dans l’élaboration de normes internationales en télécommunications et s’efforce d’étendre son influence et son indépendance sur la scène mondiale.

FRENCHWEB 500 SCALE 2024:

Comme promis le second volet du FRENCHWEB 500 2024 consacré aux SCALE UPS est désormais public . Parmi près de 600 sociétés de notre panel, nous n’avons retenu qu’un peu plus de 300 startups en phase d’accélération, pour lesquelles nous avons noté une croissance significative.

DECOUVREZ LE FRENCHWEB 500 SCALE 2024

Rappel du calendrier de proclamation des résultats:

+ A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

+ LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB

+ TOOLBOX: les meilleurs outils et services pour votre croissance

LETSIGNIT : Créez, gérez et déployez des signatures mail professionnelles uniformisées pour tous vos collaborateurs, en un minimum d’effort.

Programmez des campagnes de communication dans tous les emails qu’échangent vos employés. Engagez vos audiences – externes comme internes – sur votre 1er canal de communication.

En savoir plus : Découvrez les conclusions révélatrices d’une enquête menée auprès de 100 responsables Marcom de groupes de plus de 500 employés, sur l’impact de la signature mail sur leur image de marque – Cliquez ici.

LETSIGNIT a été sélectionnée pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

+ EN BREF

GOOGLE s’associe à BAYER pour développer un produit d’intelligence artificielle capable de signaler les anomalies dans les images pour les radiologues et de synthétiser les informations issues de l’historique médical des patients. WPP annonce une collaboration avec GOOGLE, intégrant les outils d’intelligence artificielle Gemini avec les données de WPP pour créer des scripts, des images de produits pour des clients tels que Coca-Cola.



+ LA MINUTE CYBER Avec notre partenaire Claranet, cloud, data, sécurité et modernisation IT.

Vulnérabilités des bornes de recharge de véhicules électriques Avec la montée en puissance des véhicules électriques (VE), la cybersécurité des bornes de recharge devient une préoccupation majeure, révélant des vulnérabilités susceptibles d’entraver la sécurité nationale et l’intégrité des données des utilisateurs. Selon Hooman Shahidi, PDG d’EVPassport, ces infrastructures doivent être considérées comme critiques. Aux États-Unis, où 2,5 millions de VE sont en circulation, plus de la moitié nécessitent des charges par câble, soulignant l’urgence de renforcer la sécurité. Des recherches conjointes de Check Point Software et SaiFlow ont identifié plusieurs failles, notamment une connectivité Internet non protégée, une authentification et un chiffrement insuffisants, qui pourraient compromettre non seulement le réseau électrique, mais aussi les données personnelles des clients. Les premières attaques recensées remontent à 2022, avec des incidents en Russie et au Royaume-Uni, principalement des actes de vandalisme numérique. Toutefois, des vulnérabilités récemment découvertes permettraient l’exécution de code à distance et le vol de données. Les efforts de régulation se multiplient tant aux États-Unis qu’en Europe pour contrer ces risques. Le Royaume-Uni a intégré des mesures de sécurité renforcées dès 2022, et l’UE prévoit de nouvelles directives pour octobre. Malgré ces initiatives, experts et chercheurs soulignent l’insuffisance des mesures prises par les fabricants et l’importance d’une action collective pour améliorer la sécurité des bornes de recharge VE. Claroty, pépite israélienne de la cybersécurité, vise Wall Street La société cyber israélienne CLAROTY prévoit une introduction en bourse aux États-Unis pour 2025, avec une valorisation estimée à 3,5 milliards de dollars, selon Calcalist. Actuellement valorisée à 2,5 milliards, Claroty (experte dans la cybersécurité des environnements industriels) envisage le Nasdaq ou le NYSE pour son entrée en bourse, malgré l’absence de démarches formelles à ce jour. Fondée en 2014, l’entreprise se spécialise dans la protection des infrastructures critiques, comme les réseaux électriques et les raffineries. Après un tour de financement de 100 millions de dollars en mars, portant les fonds levés à 735 millions, Claroty affiche un chiffre d’affaires annuel récurrent supérieur à 100 millions de dollars. Parmi ses investisseurs, on trouve Rockwell Automation, Schneider Electric et Siemens, avec la confiance du marché dans sa mission de défense des infrastructures critiques. + NUMBERS Avec notre partenaire Sellsy, solution française de gestion commerciale et financière.

Lecture vs écrans : Une bataille pour l’attention des jeunes Selon une nouvelle étude du Centre national du livre (CNL) réalisée par Ipsos, un décrochage inquiétant de la lecture chez les jeunes Français âgés de 7 à 19 ans se dessine, révélant des changements profonds dans leurs habitudes de loisirs. En effet, un tiers des jeunes de 16 à 19 ans n’ont aucune lecture de loisir, une baisse notable par rapport aux années précédentes. Les temps consacrés à la lecture pour le plaisir ne sont que de 19 min par jour en moyenne, contre 3h11 passées devant les écrans. Cette tendance est encore plus marquée chez les garçons de cette tranche d’âge, qui ne lisent que 7 min par jour. Malgré cela, près de la moitié des jeunes (44%) ont déjà expérimenté la lecture numérique, principalement via leur smartphone. Les goûts en matière de lecture se portent principalement sur les BD, mangas, et romans, notamment la dark romance qui gagne en popularité chez les 16-19 ans. Les réseaux sociaux et les influenceurs jouent un rôle croissant dans les choix de lecture des jeunes, avec 10% d’entre eux ayant été incités à lire par une personnalité suivie en ligne. Malgré les bienfaits reconnus de la lecture, notamment pour le développement de la concentration, de l’imagination, et du langage, plus d’un 1 sur 3 préfère consacrer son temps libre à d’autres activités. Cette étude du CNL met en lumière la nécessité d’une prise de conscience collective pour encourager la lecture chez les jeunes, face à la prédominance grandissante des écrans dans leur quotidien. + LEVEES DE FONDS Avec notre partenaire Junto, professionnalisez l’acquisition de clients et de prospects plus rapidement.

WEENAT, une start-up dans le domaine des solutions agro-météorologiques destinées aux professionnels de l’agriculture, développe notamment Meteoria une nouvelle solution qui permet de faire une évaluation précise et en temps réel de la teneur en eau des couches racinaires du sol à l’échelle européenne, avec une résolution au kilomètre carré. La startup nantaise, créé en 2014 qui a déjà levé 2 millions d’euros annonce un nouveau tour de table de 8,5 millions d’euro Retrouvez plus d’informations sur ces entreprises dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

Basée à Copenhague, RESHAPE, dont le système d’imagerie robotique alimenté par l’intelligence artificielle aide à suivre les changements visuels dans les expériences de laboratoire, a levé 20 millions de dollars lors d’une série A dirigée par ASTANOR VENTURES.

MONAD LABS, qui développe une blockchain pour rivaliser avec Ethereum et Solana, a levé 225 millions de dollars lors d’un tour de financement dirigé par PARADIGM et prévoit de lancer son réseau principal d’ici la fin de 2024.

PLATFORM SCIENCE, spécialisée dans les outils connectés pour les flottes d’entreprises, a levé 125 millions de dollars auprès de 8VC, Prologis et d’autres investisseurs, portant son financement total à 309 millions de dollars.

ACQUISITION:

Automattic s’empare de Beeper : vers un futur ouvert de la messagerie

AUTOMATTIC, la société derrière WordPressCom et Tumblr, a récemment acquis BEEPER, une application de messagerie innovante qui intègre des services de messagerie en une seule interface. Cette acquisition, officialisée la semaine dernière, marque la fin de la liste d’attente de Beeper, rendant l’application accessible à tous. Beeper se distingue notamment par son initiative Beeper Mini, permettant aux utilisateurs Android d’accéder au protocole iMessage, ce qui avait suscité des tensions avec Apple.

Eric Migicovsky, PDG de Beeper, voit dans cette acquisition non pas un échec, mais une opportunité d’accélérer vers un système de messagerie unifié et axé sur l’utilisateur grâce au soutien d’Automattic, connu pour son engagement envers le logiciel libre. Matt Mullenweg, PDG d’Automattic, envisage la messagerie comme un pilier essentiel de l’entreprise, avec le droit à une communication privée, libre et cryptée.

+ FRENCHWEB VC Avec notre partenaire Unlimitd , le financement au service des entrepreneurs.

Safran dynamise l’innovation avec son fonds corporate

Depuis 2015, Safran s’est engagé dans l’écosystème des start-ups via son fonds SAFRAN VENTURES, investissant dans 22 jeunes entreprises spécialisées dans l’IA, la connectivité, et les défis de la motorisation liés à l’énergie. Avec un budget initial de 50 millions d’EUR, élargi désormais à 130 millions, le fonds a pour mission d’accélérer l’innovation dans les domaines de la décarbonation, la digitalisation, et la souveraineté avec une visée de 6 jeunes pousses accompagnées.

Parmi ses investissements, ELECTRA AERO se distingue avec le développement d’un petit avion hybride électrique à décollage court, tandis que KRONO-SAFE propose le développement d’applications temps réel en garantissant leur niveau de sûreté et en fiabilisant les délais de réalisation des projets. Ces collaborations soulignent de l’approche proactive de Safran pour intégrer des avancées technologiques externes et affirmer son leadership dans l’industrie aéronautique et au-delà, sur le marché de la mobilité.

Spacetechs européennes : en quête de financements pour décoller

Le secteur du NEWSPACE, porteur d’innovations dans la conquête spatiale et ses multiples applications, voit l’Europe à la traîne en termes d’investissements, notamment face à l’Amérique du Nord qui domine le marché avec 5 milliards de dollars investis en 2023, contre seulement un peu plus d’un milliard pour l’Europe. Cette situation s’inscrit dans un contexte de réduction des financements globaux, qui ont chuté de 18 milliards de dollars en 2021 à 8 milliards en 2023, selon Euroconsult. En dépit d’initiatives telles que le fonds CosmiCapital, qui a réussi une levée de 40 millions d’EUR, ou le partenariat d’Audacia visant 300 millions d’EUR pour le fonds Expansion, l’Europe peine à fournir un soutien financier conséquent aux étapes cruciales de développement des startups spatiales.

Ce manque de « fonds growth » soulève des interrogations sur la capacité de l’Europe à rivaliser à l’échelle mondiale et à maintenir son indépendance dans le secteur spatial, malgré un investissement public dans la sécurité et la défense bien plus significatif que dans le commercial. Le défi majeur reste de trouver des mécanismes de financement adaptés pour transformer les spacetechs européennes en leaders mondiaux, à l’image de SpaceX aux États-Unis.

+ FRENCHWEB MARKET

Avec notre partenaire VANTA, automatisez enfin votre conformité, simplifiez votre gestion de la sécurité.

ATOS, principal fournisseur de cybersécurité pour les Jeux Olympiques de 2024, obtient un financement provisoire de 450 millions d’euros pour assurer sa pérennité, y compris un prêt de 50 millions d’euros accordé par le gouvernement français.

Agorá : La tokenisation au cœur du système monétaire futur

La BANQUE DE FRANCE, associée à 6 autres banques centrales et à la Banque des règlements internationaux, initie le projet Agorá pour étudier les avantages de la tokenisation dans le système monétaire. Ce consortium international, incluant des zones monétaires majeures comme la Banque du Japon et la Réserve fédérale de New York, vise à harmoniser les systèmes de paiement et à introduire les smart contracts pour une efficacité accrue. Le projet, salué pour son potentiel d’innovation dans les paiements transfrontières, cherche également à impliquer le secteur privé via un partenariat public-privé coordonné par l’Institut de la Finance Internationale.

TSMC annonce une hausse de 16,5 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre, atteignant 18,5 milliards de dollars. La société prévoit une croissance d’au moins 20 % de ses revenus pour 2024, inversant ainsi la légère baisse observée en 2023. De plus, TSMC prévoit un budget d’investissements (capex) entre 28 et 32 milliards de dollars pour l’année.

La plateforme d’investissement LINQTO prévoit de s’introduire en bourse via une fusion avec BLOCKCHAIN COINVESTORS ACQUISITION, pour une valorisation d’environ 700 millions de dollars. La clôture de l’accord est attendue pour le second semestre.

+ MOUVEMENTS Avec notre partenaire ALTAIDE, cabinet de recrutement digital, mobile, e-commerce.

Flexis SAS, une coentreprise formée par Renault Group, Volvo Group, et CMA-CGM Group, annonce l’arrivée de PHILIPPE DIVRY comme CEO et KRISHAN SUNDARARAJAN comme COO, pour piloter le développement de fourgons électriques innovants. Cette initiative vise à répondre à la croissante demande en mobilité durable, accentuée par l’évolution du e-commerce et la nécessité de réduire les émissions de CO2. La production sera basée à l’usine Renault de Sandouville, France, avec un investissement combiné prévu de 720 millions d’euros d’ici 2026. ESTELLE FROCRAIN, actuellement marketing director chez Veritas Technologies pour les régions Nordiques et Sud EMEA, a été nommée Présidente du Club des Marketeurs in Tech (CMIT), succédant à Maud Samagalski de Hewlett Packard Enterprise. Avant Veritas, Frocrain a notamment exercé comme responsable marketing chez Symantec. CARINE LYONNET est la nouvelle déléguée générale de Savoie Mont Blanc Angels (SAMBA), visant à soutenir les entrepreneurs locaux en région Rhône-Alpes à travers le financement et le développement de leurs entreprises. Avec une formation en gestion des entreprises à l’Université Savoie Mont-Blanc et à l’IUT de Grenoble, Lyonnet a précédemment exercé à la CGPME Savoie et à In Extenso. DENIS MOLLE, actuel directeur informatique de l’ingénierie chez Renault Group, élargit ses responsabilités en prenant également la tête de l’informatique d’Alpine Cars. Diplômé de Télécom SudParis, Molle a une carrière marquée par diverses fonctions clés dans le domaine informatique au sein de Renault, avant de rejoindre Alpine Cars, marque relancée en 2017 et devenue une unité commerciale de Renault en 2021. ERIC NOWAK a été nommé président de l’activité monde de solutions informatiques d’entreprise chez Arrow ECS, succédant à Kristin Russell. Depuis son intégration à Arrow Electronics en 2005 après l’acquisition de Logix Group, Nowak a gravi les échelons, passant de directeur de la filiale française à directeur de la région EMEA. Avant Arrow, il a contribué à des entreprises telles qu’Unisys et Oracle, fort d’une maîtrise obtenue à l’Institut commercial de Nancy. MELANIE VERGNON, ingénieure en chef des Ponts, des eaux et des forêts, a été nommée sous-directrice de la multimodalité, de l’innovation, du numérique et des territoires à la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Succédant à Claire Baritaud, elle quitte son poste à la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN) du même ministère. Diplômée de Polytechnique et de l’Engref, Vergnon a occupé des postes à responsabilités, notamment au SGMAP et chez Île-de-France Mobilités, avant de rejoindre la DGALN en 2021. FATIMA-ZAHRA HAMIL a été promue au poste de VP, Product Management & Business Analysis pour l’Europe chez Valtech. Hamil compte 18 ans d’expérience en gestion de programmes à Valtech, responsable stratégies produit chez Xebia-Publicis Sapient et a exercé à l’agence de conseil en product management, Wivoo.



OFFRES D’EMPLOI avec EMPLOI.FRENCHWEB.FR