[Webinar] La sauvegarde: un des fondements de la cybersécurité

Alors que les cyber-attaques explosent dans le monde, celles par « ransomwares » (ou rançongiciels) connaissent une recrudescence sans précédent ces derniers mois *1. Les trois quarts d’entre elles débouchent sur un chiffrement des données des entreprises ciblées. Parmi ces dernières, 94% des victimes ont pu récupérer leurs données, en payant la rançon dans 26% des cas ou via des sauvegardes pour 56% d’entre elles. Néanmoins, le coût des dommages liés à une attaque par ransomware est doublé dans le cas où la rançon est payée comparé à celles qui restaurent par leur propres moyens*2. Ces menaces aux conséquences dévastatrices s’ajoutent aux autres types de menaces (compromission, perte, vol) ainsi qu’a tout type d’incidents pouvant engendrer des dégâts majeurs tels que des arrêts de production et dont plus aucune entreprise n’est à l’abri aujourd’hui. Même si l’actualité des solutions proposées fait la part belle à la prévention des attaques, un tel état des lieux incite à s’interroger sur l’efficacité réelle des solutions de protection des données de l’entreprise. C’est pourquoi à travers ce webinar, nous verrons l’importance des questions à se poser et les bonnes pratiques à adopter : Nos solutions actuelles sont-elles adaptées à nos contraintes métiers ? En sommes-nous sûr ?

Savons-nous nous protéger des risques internes et externes à l’entreprise ?

Sommes-nous en mesure de garantir la disponibilité du cœur d’activité de l’entreprise (ce pourquoi elle existe)?

Que se passe-t-il si on arrête notre système d’informations plus de 1h ? 6h ? 2 jours ?

Quelle valeur sommes-nous prêts à accorder à la protection de l'information ? *1 hausse de 188% en 2019 selon le rapport McAffe du 28/08/2019 et augmentation de 20% au premier semestre 2020 selon le rapport semestriel de SonicWall *2 chiffres issus du rapport Sophos Etat des Ransomwares 2020

Ce webinar sera présenté par: Stéphane Colin, Orchestrateur des solutions de gestion des données chez AntemetA

