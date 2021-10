Quick commerce: dans un contexte tendu, Gorillas lève 1 milliard de dollars pour financer sa croissance

La jeune société allemande de livraison express de courses Gorillas a annoncé mardi avoir levé près d’un milliard de dollars (860 millions d’euros) pour financer sa croissance sur ce marché en pleine expansion, qui lui vaut un conflit social en Allemagne. La start-up va « investir dans le développement technologique et le marketing pour améliorer l’expérience client », a-t-elle expliqué dans un communiqué. Le principal investisseur est la société de livraison de repas allemande Delivery Hero, qui entre au capital à hauteur de 8%, pour une somme de 235 millions de dollars (200 millions d’euros).

En moins de deux ans, les plateformes de livraison express de courses sont devenues omniprésentes dans le centre des grandes villes. Née en 2020 en Allemagne, Gorillas est l’une des pionnières de ce marché en pleine ébullition aux valorisations stratosphériques mais dont le modèle économique reste à consolider. « Gorillas a désormais (…) les ressources pour devenir un leader du marché en Europe », s’est félicité le PDG du groupe, Kagan Sümer. Le reste de la levée de fonds a été réalisée auprès de sociétés d’investissements internationales, notamment l’américain Coatue Mangement, et les Chinois DST Global et Tencent.

Grèves et blocages d’entrepôts

Comme ses concurrents Cajoo, Flink, Getir ou Zapp, Gorillas promet des livraisons en temps record après la commande sur son application, grâce aux mini-entrepôts qu’il implante partout dans les centres-villes La start-up est désormais présente dans 55 villes et 9 pays, ayant fortement bénéficié de la pandémie de coronavirus. En mars, seulement un an après sa création, elle avait déjà atteint une valorisation de plus d’un milliard de dollars, après une levée de fonds de 290 millions d’euros.

Mais cette croissance ne se passe pas sans heurts : dans sa ville d’origine Berlin, Gorillas fait face, depuis plusieurs mois à un mouvement social. Plusieurs grèves et blocages d’entrepôts ont été organisées par des livreurs ces dernières mois, qui demandent une amélioration des conditions de travail, de salaires et de sécurité. Ils demandent également des « contrats à durée indéterminée » pour les salariés de l’entreprise.

Gorillas met en avant le fait que les livreurs bénéficient de contrats de travail, contrairement à certaines entreprises du secteur ayant recours à des indépendants. « Nous n’exploitons personne », s’est défendu fin septembre le PDG du groupe, Kagan Sümer, dans le quotidien FAZ. Selon le journal allemand Der Spiegel, une « douzaine » de personnes ont été licenciées pour avoir fait grève. Gorillas emploie 11 000 personnes dans le monde.

Gorillas : les données clés

Fondateurs : Kağan Sümer et Jörg Kattner

Création : 2020

Siège social : Berlin

Secteur : eCommerce

Activité : livraison de courses à la demande

Financement : 860 millions d’euros auprès de Delivery Hero, avec la participation de Coatue Mangement et des Chinois DST Global et Tencent.

AFP